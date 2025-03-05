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健康 > 名人健康事

曹啟泰中風》短暫腦缺血 醫曝小中風後這時間最危險

2025/03/05 21:30

61歲知名主持人曹啟泰日前直播時表示，年前因腦部短暫缺血送醫，所幸救回一命。（資料照）

61歲知名主持人曹啟泰日前直播時表示，年前因腦部短暫缺血送醫，所幸救回一命。（資料照）

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曹啟泰移居上海驚爆中風 晚年生活曝光

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕61歲知名主持人曹啟泰，日前直播時透露大年夜中風，因輕微的腦部短暫缺血送醫，所幸救回一命。神經內科醫師提醒，暫時性腦缺血的緊急程度不亞於真正的腦部缺血性中風，兩者的區別只在於血栓堵住血管時間的長短。研究顯示，暫時性腦缺血發作後的90天內，發生真正缺血性腦中風的機率約在10-15%之間，且多半是在暫時性腦缺血發作後的48小時之內發生。換言之，暫時性腦缺血發作可說是發生較嚴重腦中風的先兆。

暫時性腦缺血症狀

中國醫藥大學附設醫院神經部醫師林馥郁指出，暫時性腦缺血發作，意思是腦部血管暫時被血栓堵住。在發作當下，患者可能會有的症狀包括頭暈、單眼視力模糊、雙眼注視物品呈現雙影、臉部肌肉歪斜、說不出話來、說話聲音含糊、吞嚥困難、右側或左側手腳無力或麻木、肢體不協調或走路不穩等各種不同表現。

醫師指出，暫時性腦缺血發作，症狀包括頭暈、單眼視力模糊、雙眼注視物品呈現雙影、臉部肌肉歪斜、說不出話來、說話聲音含糊、吞嚥困難、右側或左側手腳無力或麻木、肢體不協調或走路不穩等各種不同表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，暫時性腦缺血發作，症狀包括頭暈、單眼視力模糊、雙眼注視物品呈現雙影、臉部肌肉歪斜、說不出話來、說話聲音含糊、吞嚥困難、右側或左側手腳無力或麻木、肢體不協調或走路不穩等各種不同表現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

暫時性腦缺血 嚴重腦中風的先兆

林馥郁表示，暫時性腦缺血發作的緊急程度不亞於真正的腦部缺血性中風，兩者的區別只在於血栓堵住血管時間的長短。若血栓在短時間內自行消解，稱為暫時性腦缺血發作；若血栓堵住血管的時間太長，造成腦部神經細胞死亡，就是所謂的缺血性腦中風。

林馥郁強調，無論暫時性腦缺血發作的時間長短，都應儘速就醫，由醫師評估危險因子，並依醫師建議，規律服用藥物和改善生活型態等，以期降低之後再中風的機率。

預防腦中風再發生，醫師呼籲，要控制高血壓、高血脂、糖尿病，戒菸和規律從事有氧運動、按醫囑服用藥物和改善生活型態；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

預防腦中風再發生，醫師呼籲，要控制高血壓、高血脂、糖尿病，戒菸和規律從事有氧運動、按醫囑服用藥物和改善生活型態；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腔隙型腦梗塞 反覆發作有諸多後遺症

另外，還有一種小中風就是腔隙型腦梗塞，林馥郁表示，通常患者自己和家屬都不曾察覺其在臨床上有明顯腦中風的病史，卻因為步態變差或記憶力降低，接受腦部的影像學檢查後，才被醫師告知腦部有小中風（腔隙型腦梗塞）的表現。

所謂腔隙型腦梗塞，指的是腦部較小的血管發生堵塞，堵塞部位多半在大腦深部或腦幹位置，預後一般較好，但也有可能遺留嚴重的後遺症。若重覆發生這種型態的中風，可能會導致患者吞嚥困難、容易嗆到、走路不穩、小碎步、反應變慢，甚至記憶力降低。腔隙型腦梗塞和高血壓有非常密切的關係，千萬不要忽視慢性高血壓對腦部的可能危害。

林馥郁呼籲，腦血管疾病防治關鍵在於危險因子的矯治。患者無論被告知是「暫時性腦缺血發作」或「腔隙型腦梗塞」，控制高血壓、高血脂、糖尿病，戒菸和規律從事有氧運動、按醫囑服用藥物和改善生活型態，絕對是預防腦中風降臨的唯一法門。

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