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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

資深領隊喘到走不動！ 確診腎病、心衰竭 腹膜透析助正常生活

2025/03/05 19:42

陳小姐（左）使用腹膜透析2年多，至今生活仍相當自由，不因洗腎而受限；右為北榮內科部腎臟科主任林志慶。（記者林志怡攝）

陳小姐（左）使用腹膜透析2年多，至今生活仍相當自由，不因洗腎而受限；右為北榮內科部腎臟科主任林志慶。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕洗腎往往讓人有「行動受限」的印象，但資深領隊導遊陳小姐分享自身經驗說，她在一次帶團過程中走路時急促喘氣，返台時確診心衰竭，甚至已有生命危險，治療後選擇腹膜透析，至今仍可自由出國，行動不受限制，呼籲有類似情況的病友依據醫師建議，選擇適合自己的照護方式，千萬不要延誤治療。

陳小姐有糖尿病家族史，但過去控制良好，一直到新冠疫情後一次帶團，在越南的行程中，走路時急促喘氣，本以為是感染新冠肺炎，篩檢卻是陰性，醫院說是感冒，因此延誤就醫，一拖就是3週，返台後更是沒走幾步就喘，只要躺下就一直咳，只能坐著睡覺。

陳小姐說，後來在朋友的催促下就醫，發現是腎衰竭造成的心臟衰竭與肺部積水，當下馬上安排住院，先進行血液透析穩定病情，後來裝上腹膜透析，至今已經超過2年，只要把藥水帶好、飯店和機票訂好，一樣可以正常出國，沒有因為洗腎而被限制，很慶幸當初在醫師建議下選擇腹膜透析。

陳小姐的主治醫師、北榮內科部腎臟科主任林志慶說明，透析目前有「血液透析」、「腹膜透析」2種形式，後者可由患者自行在家進行，且不需要反覆扎針，患者平均5年才會發生一次局部性感染，風險遠低於平均2到3年1次全身性感染，並有敗血症風險的血液透析，同時保留殘餘腎功能，降低心血管風險，患者存活率較高。

北榮內科部腎臟科醫師楊治宇進一步解釋，腹膜透析可以利用肚子裡的「腹膜」，在透析導管和透析液的幫助下，把尿毒素與多餘的水份排出體外，讓身體機能保持正常，具有「自主」與「自由」2大特性，對於希望保有全職工作或彈性行程安排、希望飲食限制少一點的病患來說，是更好的選擇，即使現在使用的是血液透析，也可以隨時和醫師討論，詢問是否可以改用腹膜透析。

北榮內科部腎臟科醫師黎思源則說，腹膜透析前，需進行腹膜透析植管手術，但傳統植管手術需在術後等待2週，讓傷口完全癒合、沒有滲液才能進行，北榮腎臟科團隊的創新技術改良既有手術做法，腎友植管隔天就能腹膜透析，且術後併發症少、感染與滲漏風險低，至今已有近200位腎友採用新的植管手術。

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