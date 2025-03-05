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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

30歲男臉痘疤用遍護膚品「攏嘸效 」這雷射2次就變淡

2025/03/05 18:55

林謙醫師指出，皮秒雷射可應用在去除刺青、良性色素斑與痘疤、皺紋的治療。（記者王俊忠攝）

林謙醫師指出，皮秒雷射可應用在去除刺青、良性色素斑與痘疤、皺紋的治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕30歲王先生從青少年時期開始長痘痘，隨著年齡增長，他臉上痘痘雖減少，但殘留的痘疤仍讓他困擾不已，嘗試過各種市面上護膚品，但效果總不理想。他到成大醫院皮膚科門診，醫師評估他的痘疤屬滾動型與淺層車廂型痘疤，王先生考量預算與恢復期，選擇先做2次自費皮秒雷射療程，治療後痘疤變淡、膚色更均勻，滿意治療效果。

成大醫院指出，隨著皮膚醫學不斷進步，患者有越來越多治療方法可以選擇。其中，皮秒雷射（Picosecond Laser）是近10年來新崛起的雷射技術之一，最初應用在刺青去除或良性色素疾病治療，後續也應用在治療痘疤與細紋。

成醫皮膚部主治醫師林謙說明，皮秒雷射透過極短的脈衝時間（皮秒：10⁻¹²秒等於1萬億分之1秒），將雷射有效作用在目標組織，打碎皮膚中的色素顆粒或放鬆疤痕組織，不僅幫助破壞黑色素、加速代謝；還能促進膠原蛋白與彈性纖維新生，改善膚質與疤痕。相較於傳統雷射，皮秒雷射對周圍正常皮膚的傷害較小、恢復期較短、反黑機率相對較低，近幾年成為許多患者考慮的治療選項。

王先生長年被臉上痘疤痕所苦，做了2次自費皮秒雷射療程後，疤痕明顯變淡。（成大醫院提供）

王先生長年被臉上痘疤痕所苦，做了2次自費皮秒雷射療程後，疤痕明顯變淡。（成大醫院提供）

林謙強調，痘疤的治療方式多元，如雷射光療（皮秒雷射和磨皮雷射等）、微針、化學煥膚、真皮移植、皮下剝離等，許多病人甚至需要不止1種且需多次治療才能見效，並非所有痘疤皆能靠皮秒雷射完全去除，須和醫師討論才能依個人狀況擬定最適合的治療計畫。

為確保治療效果，林謙提醒民眾接受皮秒雷射後要做好5大適當照護，包括：治療部位可能輕微紅腫或出血，可適度冰敷；保持皮膚保濕，避免使用含刺激性成分的保養品；做好防曬，建議使用SPF30以上的防曬用品；避免搔抓治療後結痂或脫皮部位，以免影響修復；定期回診追蹤治療狀況。

林謙並說，皮秒雷射雖能改善膚質和減少皺紋，但不同肌膚問題需量身訂做治療方案，應由專業醫師評估後再進行療程，才能在達到適宜效果時也降低治療的風險。

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