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逾10年未大流行！專家：「兒童殺手」腸病毒71型恐重來

2025/03/05 16:47

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，腸病毒71型的疫情爆發與群體免疫狀態息息相關，現在的孩子多半沒經歷過大規模流行，體內無抗體，當易感人口累積到一定程度，病毒就會像燎原野火。 （記者邱芷柔攝）

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，腸病毒71型的疫情爆發與群體免疫狀態息息相關，現在的孩子多半沒經歷過大規模流行，體內無抗體，當易感人口累積到一定程度，病毒就會像燎原野火。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣在1998年曾經歷腸病毒71型的黑暗時刻，當年共405名孩童重症，78人不幸喪命，此後腸病毒71型疫情約每3至4年爆發一次。因新冠疫情期間，口罩、社交距離等防疫措施，原本預計在2019-2020年的流行被延後。如今防疫鬆綁，病毒蠢蠢欲動，2023年起已有零星病例浮現，去（2024）年疫情明顯升溫。專家示警，當體內沒有抗體的兒童累積到一定程度，病毒就會捲土重來，今年恐迎來新一波大爆發。

過去腸病毒通常春夏高峰、秋冬趨緩，這次卻一路延燒，國內腸病毒疫情自去年4月起升溫，至今仍未完全降溫。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，因疫情期間的「免疫負債」，去年秋冬腸病毒疫情一路燒到今年初，不過這恐怕只是個開始，最讓人擔心的是兒童殺手「腸病毒71型」。

黃高彬指出，腸病毒71型的疫情爆發與群體免疫狀態息息相關，現在的孩子多半沒經歷過大規模流行，體內無抗體，當易感人口累積到一定程度，病毒就會像燎原野火，就像目前正在美國爆發的麻疹疫情，正是多年來群體免疫力下滑，而台灣的腸病毒71型，正處於類似的風險邊緣。

國內自2012年以來「腸病毒71型」已超過10年沒有大流行，現已成不定時炸彈。黃高彬說，1998年疫情中的重症兒童，不少人在康復後仍留下行動不便或智力受損的後遺症，好消息是目前台灣已有腸病毒71型疫苗，可為孩子築起防護網。

繼高端腸病毒71型疫苗於2023年上市後，安特羅疫苗也在今（5）天正式公布第三期臨床試驗完整報告，結果顯示，其疫苗保護力高達99.21%，可有效降低重症與住院風險。

不過目前腸病毒71型疫苗尚未納入公費接種，疾管署發言人曾淑慧表示，台灣每年流行的腸病毒型別不同，腸病毒71型疫苗雖能預防重症，但對其他病毒（如克沙奇A16、腸病毒D68）無交叉保護效力，整體防治效果有限。目前腸病毒71型疫苗已通過ACIP會議討論，建議有需求者經醫師評估後自費接種。此外疾管署已提請醫藥品查驗中心納入該疫苗進行成本效益評估，作為未來評估公費接種的科學依據。

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