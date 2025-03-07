健康網》吃對早餐營養又瘦身！ 營養師教「5招」甩肉

營養師表示，想要減重最簡單的便是吃對早餐；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，但許多人總習慣跳過早餐，認為這樣瘦得快；對此，營養師李婉萍表示，想要減重最簡單的便是吃對早餐，建議別選蛋餅等精緻澱粉食物，反而建議吃5種食物，包括：空腹時先喝杯200毫升的水，並選擇優質澱粉、蛋白質、多吃蔬果及選擇好油食物，增加飽足感之餘，還能成功甩肉！

沒吃早餐 容易在下一餐吃更多

為了要減重，可以不吃早餐嗎？國健署表示，當早餐沒吃時，往往在下一餐會因為餓過頭而無法控制食量，反而吃進更多東西，導致體重不減反增。因此，維持三頓正餐是體重控制的重要原則。

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針對早餐之選擇，李婉萍在臉書專頁發影片分享，想要減重，最簡單的便是吃對早餐，但許多人卻無法做到。建議早上不要只吃白土司、蛋餅、鐵板麵等精緻澱粉食物，其會使血糖飆升，反而容易餓肚子，建議早上空腹吃以下5種食物，有助於營養吸收，增加飽足感之餘，又能幫助減重：

1.空腹喝水200c.c.：這就是所謂的「清腸水」，可以啟動消化系統。

2.吃優質澱粉：舉例來說，地瓜、全麥吐司、馬鈴薯及燕麥棒等屬優質澱粉，有助於減重。

營養師舉例，可至超商購買茶葉蛋，或是早餐店選擇煎豬排加蛋等方式，攝取豐富蛋白質；示意圖。（資料照）

3.補充蛋白質：可至超商購買茶葉蛋或北歐優格等食物，或是至早餐店購買煎豬排加蛋，攝取足夠蛋白質。

4.多吃蔬果，增加纖維：如香蕉、蘋果、奇異果等水果，富含纖維，可幫助減重。

5.減肥吃好油：透過榛果油、堅果等好油，有益於健康又減重。

理想減重目標每週減0.5-1公斤

最後，國健署也提醒，理想的減重目標設定最好是每週減0.5-1.0 公斤，以此速率減重，相當於每月期望能夠減重2-4公斤，2-3個月減重8公斤或減掉初始體重的10%，這種減重速率較為理想減重，也不會引起身體負擔。

國健署建議，理想的減重目標設定最好是每週減0.5-1.0 公斤；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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