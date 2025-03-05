健康網》米血糕熱量比黑輪高！ 15款關東煮大比拚

營養師表示，想吃碗熱熱的東西，除了燒仙草、薑母鴨外，關東煮也是不錯的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕關東煮香味、選項多樣，是許多人常吃的料理！好食課營養師Lexie張宜臻在臉書粉專「好食課」發文整理出15款關東煮熱量，其中熱量前5名依序為：米血糕、台灣黑輪、豬肉貢丸、雞肉丸及魚豆腐，記得注意食用份量，吃得更安心、健康。

張宜臻分享，寒風一吹來，身心都涼了一半，想吃碗熱熱的東西，除了燒仙草、薑母鴨外，關東煮也是不錯的選擇，因此整理15款常見關東煮熱量、鈉含量供民眾參考。若以1份之份量比較熱量，可以發現前5名分別為米血糕129大卡、台灣黑輪119大卡、豬肉貢丸100大卡、雞肉丸86大卡、魚豆腐82大卡；反之，豬血、白蘿蔔、筊白筍則是15款關東煮配料中，熱量較低的三者，分別為19、8、7大卡。

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營養師比較常見15款關東煮熱量、鈉含量。（圖取自好食課臉書專頁）

那麼若要比較15款關東煮之鈉含量，以相同1份之份量來看，鈉含量前5名分別為：黃金魚板高達509毫克、飛魚卵捲338毫克、雞肉丸299毫克、魚豆腐258毫克、台灣黑輪256毫克；反之，油豆腐、筊白筍、白蘿蔔則屬鈉含量較低之選項，依序為91、78、61毫克。

成人每日食鹽不超過6公克

食用過多鹽不利於身體健康，國健署提醒，體內的鈉離子過多，容易吸附體內水份，導致血管內體液的增加，造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓升高、心臟負荷加重及腎臟水份排洩的困難，同時，體內鈉太多也會造成鉀流失，而引起鉀的不足，當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，甚至還會造成心律不整等疾病。

國健署建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），而一個人每日鈉的總攝取量=天然食物中鈉含量+加工食品與人工調味品中的鈉含量，因此除了煮菜時添加的鹽外，也應注意天然食物、其他調味料或加工食品，也可能會無形吃進大量鹽或鈉。

國健署提醒，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克，其中包括天然食物中、加工食品與人工調味品中的鈉含量；示意圖。（圖取自photoAC）

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