彩妝試用有風險？ 食藥署教「5守則」 安全變美不踩雷

在38國際婦女節前夕，食藥署今（5日）召開衛教記者會，強調正確使用眼唇彩妝的重要性。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕許多民眾在選購彩妝或保養品時，習慣先試用確認質地與妝感，食品藥物管理署提醒，試用品同樣需符合「化粧品衛生安全管理法」，使用前務必確認產品狀態，若發現變質或異常，應立即向門市人員反映，特別是眼唇類產品，因接觸黏膜，對成分與衛生標準要求更高，使用時須更加謹慎。

在38國際婦女節前夕，食藥署今（5日）召開衛教記者會，強調正確使用眼唇彩妝的重要性。醫療器材及化粧品組科長張家榮表示，目前市面上的眼唇彩妝與卸妝產品種類繁多，如眼影、眼線、睫毛膏、唇膏、唇蜜等，因接近眼唇黏膜，成分規範與衛生標準較一般化妝品更嚴格，例如，唇部產品不得使用IPPC防腐劑，而眼唇彩妝的色素只能使用第一類色素，以減少對黏膜的刺激，此外微生物標準也更嚴苛，普通化妝品的1000 CFU/g，眼唇彩妝的微生物容許量則為100 CFU/g。

請繼續往下閱讀...

如何兼顧美麗與健康？食藥署審查員方韻淑分享，「眼影」使用前確保刷具或眼影棒乾淨，避免用手直接接觸，以防細菌污染。「眼線」使用時，筆尖應停在睫毛根部，避免過於靠近眼球或黏膜，以免刺激眼睛。「睫毛膏」取出刷頭時應輕輕旋轉，避免大力抽動，以減少空氣與細菌進入，防止產品變質。「口紅」補妝前先清潔嘴唇，確保沒有食物殘渣，以免細菌殘留，影響產品品質。

食藥署建議，消費者在挑選彩妝時，可遵循「彩妝5守則」，「選有標」：購買標示完整的產品，包括品名、用途、保存期限等。「查登錄」可透過食藥署「化粧品產品登錄平台」確認產品是否已登錄。「依用法」不同部位的彩妝應按照標示正確使用，例如唇線筆不應用於眼部。「要檢視」定期檢查化妝品是否過期、變質或發霉。「重衛生」保持使用工具的衛生，避免與他人共用。

由於藥妝店提供的試用品屬於共用，張家榮強調，試用品同樣須符合「化粧品衛生安全管理法」，消費者應先確認產品狀態，若發現變質，應立即向門市人員反映，確保試用品的安全與衛生。此外，近年流行的DIY口紅與指甲油，食藥署也說，DIY製作的環境與衛生條件難以控制，產品品質與安全性無法保障，因此不建議自行製作，過期或變質產品應立即丟棄。

食藥署也提醒，卸妝同樣重要，特別是眼唇部位較脆弱，應使用卸妝液與化妝棉，先將卸妝液倒在化妝棉上，輕敷眼部約10秒，使彩妝溶解後再輕柔卸除，避免用力搓揉，以防皮膚拉扯與色素沉澱。至於細節部位，如眼角與睫毛根部，可用棉花棒輕拭，確保徹底卸除。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法