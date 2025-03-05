健康網》腸胃炎喝運動飲恐加重腹瀉！ 醫曝「選這種」才對

醫師表示，腸胃炎腹瀉不建議飲用運動飲料，因其電解質含量不足，且糖分超標，有時甚至可能會加重腹瀉問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃炎患者常伴隨噁心、嘔吐、腹瀉，此時許多人可能會飲用運動飲料補充電解質與水分；對此，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩提醒，其實不太建議飲用運動飲料補充電解質，因其所含之電解質遠遠不足，且糖分超標，有時甚至可能會加重腹瀉問題，建議改喝口服電解質液，並配合腸胃炎藥物使用，待症狀​改善後，慢慢恢復健康飲食。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文說明，運動飲料的電解質含量遠遠不足，糖分卻超標，補充這種高張的液體有時會造成腹瀉更嚴重，建議至藥局購買口服電解質液，才能補足急性腸胃炎流失的離子。

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醫師建議，口服電解質液之鈉含量高，小朋友接受度有限，可改選兒童專屬的口服電解液飲用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

​若小孩不喝怎麼辦？陳如瑩指出，因這類的液體鈉含量高，小朋友接受度有限，因此建議可選擇兒童專屬的口服電解液，或者稀釋加入少許蘋果汁中和鹹味，重點是能讓孩子補充進去，並配合腸胃炎藥物使用，待狀況改善後，慢慢恢復健康飲食。

​陳如瑩提醒，若孩子腸胃炎時，應觀察是否有脫水徵象，如無法進食、活力差、尿量減少等，若嘔吐、腹瀉嚴重，完全無法進食或補充水分時，應就醫治療。

醫師提醒，若孩子腸胃炎時，應觀察是否有脫水徵象，如無法進食、活力差、尿量減少等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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