自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》腸胃炎喝運動飲恐加重腹瀉！ 醫曝「選這種」才對

2025/03/05 15:08

醫師表示，腸胃炎腹瀉不建議飲用運動飲料，因其電解質含量不足，且糖分超標，有時甚至可能會加重腹瀉問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，腸胃炎腹瀉不建議飲用運動飲料，因其電解質含量不足，且糖分超標，有時甚至可能會加重腹瀉問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃炎患者常伴隨噁心、嘔吐、腹瀉，此時許多人可能會飲用運動飲料補充電解質與水分；對此，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩提醒，其實不太建議飲用運動飲料補充電解質，因其所含之電解質遠遠不足，且糖分超標，有時甚至可能會加重腹瀉問題，建議改喝口服電解質液，並配合腸胃炎藥物使用，待症狀​改善後，慢慢恢復健康飲食。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文說明，運動飲料的電解質含量遠遠不足，糖分卻超標，補充這種高張的液體有時會造成腹瀉更嚴重，建議至藥局購買口服電解質液，才能補足急性腸胃炎流失的離子。

醫師建議，口服電解質液之鈉含量高，小朋友接受度有限，可改選兒童專屬的口服電解液飲用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，口服電解質液之鈉含量高，小朋友接受度有限，可改選兒童專屬的口服電解液飲用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

​若小孩不喝怎麼辦？陳如瑩指出，因這類的液體鈉含量高，小朋友接受度有限，因此建議可選擇兒童專屬的口服電解液，或者稀釋加入少許蘋果汁中和鹹味，重點是能讓孩子補充進去，並配合腸胃炎藥物使用，待狀況改善後，慢慢恢復健康飲食。

​陳如瑩提醒，若孩子腸胃炎時，應觀察是否有脫水徵象，如無法進食、活力差、尿量減少等，若嘔吐、腹瀉嚴重，完全無法進食或補充水分時，應就醫治療。

醫師提醒，若孩子腸胃炎時，應觀察是否有脫水徵象，如無法進食、活力差、尿量減少等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，若孩子腸胃炎時，應觀察是否有脫水徵象，如無法進食、活力差、尿量減少等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中