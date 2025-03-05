HPV 不只影響女性！男性感染率更高 恐引發多種癌症

HPV（人類乳突病毒） 疫苗能防癌，但多數人不知。研究發現，男性感染 HPV 更普遍。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類乳突病毒（Human Papillomavirus, HPV）不僅是女性子宮頸癌的元凶，其實在男性中更為普遍，且正驅動咽喉與舌根等癌症的快速增加 !

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，一項由俄亥俄州立大學綜合癌症中心－亞瑟·G·詹姆斯癌症醫院暨理查·J·索洛夫研究所（OSUCCC – James）委託的新調查揭示，公眾對HPV認知不足，甚至充斥錯誤觀念，恐讓可預防的癌症持續攀升。專家疾呼，若不提升疫苗接種率，這場潛伏危機將難以遏止。

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這項調查旨在探討民眾對HPV的了解，涵蓋其傳播途徑與癌症關聯。結果令人憂心：多數受訪者不僅對病毒的長期健康風險茫然無知，還誤以為HPV僅威脅女性，或感染後必有症狀。該中心癌症控制研究員帕斯凱特博士（Electra Paskett, PhD）指出，這種知識落差讓許多人暴露於不必要的風險中。她強調：「疫苗可將HPV感染風險降低達九成，是近數十年來癌症預防的利器，科學數據已證實其成效。」

調查進一步戳破迷思。近半數（45%）受訪者不清楚HPV除子宮頸癌外，還與扁桃腺、舌根、咽喉、頸部、食道、肛門及生殖器等癌症密切相關；42%誤認HPV在女性中更普遍，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，男性感染率更高，僅因缺乏針對男性的檢測而被誤解；40%認為感染HPV會有明顯徵兆，事實上，許多患者在罹癌前毫無症狀。

疫苗是扭轉局勢的關鍵。帕斯凱特說明，HPV疫苗建議於9至12歲接種以發揮最大效用，但現今45歲以下成人皆可施打。自2006年問世以來，疫苗已證實能預防九成子宮頸癌，然而，美國僅56.9%的適齡兒童接種，且女孩接種率高於男孩，顯示推廣仍待加強。

目前，美國約4200萬人感染HPV，98%的民眾曾暴露於此病毒。HPV經性接觸（如唾液或體液）及分娩傳播，若免疫系統無法清除，細胞可能逐步癌變。該中心頭頸外科醫師歐爾德（Matthew Old, MD）警告，HPV相關口咽癌（扁桃腺與舌根）發病率激增，若趨勢不變，到2045年恐躋身美國中年男性前三大癌症，並於十年內成為老年男性最常見癌症。他指出：「HPV引發的基因變化潛伏多年，一旦感染，目前無藥可醫，未接種者可能在無意中傳播高風險病毒，疫苗至關重要。」

這項調查由SSRS於2025年2月7日至9日進行，採樣1005名美國成人，透過網路（975人）與電話（30人）以英語實施，誤差範圍為±3.8個百分點（95%信心水準）。專家呼籲，唯有提升認知與接種率，方能遏止這場隱性危機。

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