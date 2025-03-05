不是叛逆！青少年憂鬱多樣化 醫：理解代替責罵、接住孩子情緒

一名國中女學生出現拒學以及自傷行為，父母帶孩子到兒童青少年精神科門診，才發現她情緒低落很久。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕個性安靜內向的國二生小英（匿名），家人間因工作忙碌甚少交談；開學後，小英經常頭痛，有時嚴重到整日躺床無法上學，成績也大幅退步，但就醫接受各項腦部檢查結果都正常，父母猜想孩子會不會是偷懶想逃避上學，起了口角。

直到母親偶然發現孩子自傷的痕跡，趕緊帶孩子到兒童青少年精神科門診，才發現原來小英情緒低落已經有很長的一段時間，也有失眠、食慾減退、容易疲勞、無法專注、負面想法等情況。小英經過規律地接受憂鬱症藥物治療及心理治療，父母也理解到孩子是生病了，而不是叛逆期，於是調整對孩子的教養，給予適度陪伴與鼓勵，小英漸漸走出憂鬱的風暴，順利升學。

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東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵表示，憂鬱症並不是一種「想太多、抗壓性太差或是不知足的狀況」，醫學研究顯示它是一種腦部疾病，是大腦的神經傳導物質（如血清素）失去了平衡所致。其中，兒童青少年期的憂鬱症狀又與成人憂鬱不太相同，會有比較多的情緒和身體變化，以及行為上的改變，「青少年憂鬱症」的特徵，請家長協助觀察：

1.不一定會顯現哀傷神情。

2.多身體化症狀：頭痛、胸悶、肚子痛等，卻查不到原因。

3.多以行為變化來表現，而非以言語來訴說。

4.變得暴躁易怒、不耐煩、衝動、常跟他人起衝突。

5.拒學。

6.自傷行為，或透露對生命消極的話語。

7.社交退縮、話變少。

8.生活作息突然改變（睡眠型態、飲食習慣）。

9.平時能做好的事，突然表現不佳。

10.原本喜歡的事物，變得意興闌珊。

11.自理能力變差，懶散不顧儀容。

12.易分心及無趣，專注力明顯下降、成績突然變差。

13.嚴重時，出現聽幻覺、視幻覺、自言自語，甚至妄想。

精神科醫師張夢涵表示，兒童青少年期的憂鬱症狀跟成人憂鬱不太相同，會有比較多的情緒和身體的變化，以及行為上的改變，需要請家長協助觀察，並且積極與學校和醫療單位密切的合作。（記者廖雪茹攝）

這些症狀都需要家長們平時多多留意，並及早尋求兒童青少年精神科醫師的專業協助。

張夢涵呼籲，根據衛福部統計，2023年15到24歲青少年自殺死亡率來到每10萬人中有10.9名自殺身亡，且逐漸上升的趨勢，而其他國家也有類似的成長走向，因此兒少的精神健康議題非常需要被重視。

張夢涵建議，關心憂鬱症的個案其實不必給他們太多具體的意見，可以先陪伴在他們身邊，聽他說話、安撫他，理解個案通常處於艱難和困惑的處境；個案需要在富有同理心、可信賴的氣氛環境，讓他有確實可求助的對象，給予傾聽陪伴；不批判、不情緒勒索；鼓勵盡早尋求師長及精神科醫師、心理師的協助。並不建議告訴他們不要想太多、不要給自己那麽大的壓力、強迫他們出門，因為現階段可能做不到，才會陷入憂鬱的風暴當中。

張夢涵指出，根據國際著名期刊Lancet Psychiatry發表，近30年來追蹤約近2萬名青少年進行跨世代研究，發現情緒問題如憂鬱、焦慮等，明顯較以往更加嚴重，而且發病年齡更早。造成此現象的原因可能為：生活型態的大幅改變、數位科技的使用、社群媒體可能加深身體形象的困擾、家庭與社會關係的變化、生活感受無望與不平等有關。

在知識大爆炸的時代，現代的青少年要學習的東西非常多，在菁英教育與雙薪家庭下，陪伴的時間少、壓力卻增加了，所以在建立青少年心靈支持系統上，家庭、學校、與醫療會有三方的合作，讓心靈支持網絡發揮接住孩子的功能，陪伴他們走過情緒風暴，擁有健康的「心」生活。

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