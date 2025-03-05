自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

不是叛逆！青少年憂鬱多樣化 醫：理解代替責罵、接住孩子情緒

2025/03/05 11:16

一名國中女學生出現拒學以及自傷行為，父母帶孩子到兒童青少年精神科門診，才發現她情緒低落很久。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名國中女學生出現拒學以及自傷行為，父母帶孩子到兒童青少年精神科門診，才發現她情緒低落很久。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕個性安靜內向的國二生小英（匿名），家人間因工作忙碌甚少交談；開學後，小英經常頭痛，有時嚴重到整日躺床無法上學，成績也大幅退步，但就醫接受各項腦部檢查結果都正常，父母猜想孩子會不會是偷懶想逃避上學，起了口角。

直到母親偶然發現孩子自傷的痕跡，趕緊帶孩子到兒童青少年精神科門診，才發現原來小英情緒低落已經有很長的一段時間，也有失眠、食慾減退、容易疲勞、無法專注、負面想法等情況。小英經過規律地接受憂鬱症藥物治療及心理治療，父母也理解到孩子是生病了，而不是叛逆期，於是調整對孩子的教養，給予適度陪伴與鼓勵，小英漸漸走出憂鬱的風暴，順利升學。

東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵表示，憂鬱症並不是一種「想太多、抗壓性太差或是不知足的狀況」，醫學研究顯示它是一種腦部疾病，是大腦的神經傳導物質（如血清素）失去了平衡所致。其中，兒童青少年期的憂鬱症狀又與成人憂鬱不太相同，會有比較多的情緒和身體變化，以及行為上的改變，「青少年憂鬱症」的特徵，請家長協助觀察：

1.不一定會顯現哀傷神情。

2.多身體化症狀：頭痛、胸悶、肚子痛等，卻查不到原因。

3.多以行為變化來表現，而非以言語來訴說。

4.變得暴躁易怒、不耐煩、衝動、常跟他人起衝突。

5.拒學。

6.自傷行為，或透露對生命消極的話語。

7.社交退縮、話變少。

8.生活作息突然改變（睡眠型態、飲食習慣）。

9.平時能做好的事，突然表現不佳。

10.原本喜歡的事物，變得意興闌珊。

11.自理能力變差，懶散不顧儀容。

12.易分心及無趣，專注力明顯下降、成績突然變差。

13.嚴重時，出現聽幻覺、視幻覺、自言自語，甚至妄想。

精神科醫師張夢涵表示，兒童青少年期的憂鬱症狀跟成人憂鬱不太相同，會有比較多的情緒和身體的變化，以及行為上的改變，需要請家長協助觀察，並且積極與學校和醫療單位密切的合作。（記者廖雪茹攝）

精神科醫師張夢涵表示，兒童青少年期的憂鬱症狀跟成人憂鬱不太相同，會有比較多的情緒和身體的變化，以及行為上的改變，需要請家長協助觀察，並且積極與學校和醫療單位密切的合作。（記者廖雪茹攝）

這些症狀都需要家長們平時多多留意，並及早尋求兒童青少年精神科醫師的專業協助。

張夢涵呼籲，根據衛福部統計，2023年15到24歲青少年自殺死亡率來到每10萬人中有10.9名自殺身亡，且逐漸上升的趨勢，而其他國家也有類似的成長走向，因此兒少的精神健康議題非常需要被重視。

張夢涵建議，關心憂鬱症的個案其實不必給他們太多具體的意見，可以先陪伴在他們身邊，聽他說話、安撫他，理解個案通常處於艱難和困惑的處境；個案需要在富有同理心、可信賴的氣氛環境，讓他有確實可求助的對象，給予傾聽陪伴；不批判、不情緒勒索；鼓勵盡早尋求師長及精神科醫師、心理師的協助。並不建議告訴他們不要想太多、不要給自己那麽大的壓力、強迫他們出門，因為現階段可能做不到，才會陷入憂鬱的風暴當中。

張夢涵指出，根據國際著名期刊Lancet Psychiatry發表，近30年來追蹤約近2萬名青少年進行跨世代研究，發現情緒問題如憂鬱、焦慮等，明顯較以往更加嚴重，而且發病年齡更早。造成此現象的原因可能為：生活型態的大幅改變、數位科技的使用、社群媒體可能加深身體形象的困擾、家庭與社會關係的變化、生活感受無望與不平等有關。

在知識大爆炸的時代，現代的青少年要學習的東西非常多，在菁英教育與雙薪家庭下，陪伴的時間少、壓力卻增加了，所以在建立青少年心靈支持系統上，家庭、學校、與醫療會有三方的合作，讓心靈支持網絡發揮接住孩子的功能，陪伴他們走過情緒風暴，擁有健康的「心」生活。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中