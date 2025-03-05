一夜20次！老翁一上床就做這件事 雷射汽化術改善

李綜合醫院泌尿科主任醫師吳紘岳說，陳姓老翁攝護腺肥大導致尿不出來。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名81歲陳姓老翁，因攝護腺肥大，半年前開始覺得尿尿不順，吃藥都沒有改善，一個晚上要起床20次，整夜睡不安穩，每次都尿不乾淨，甚至一度尿不出來必須插導尿管，至李綜合醫院就診，自費進行「綠光雷射攝護腺汽化術」，把多餘的攝護腺組織完全汽化切除，才能睡得安穩。

李綜合醫院泌尿科主任醫師吳紘岳表示，50歲以上的男性幾乎有一半以上有攝護腺肥大問題，年紀愈長比例愈高，根據統計70歲以上至少便有7成。老翁因長期吃藥但是效果不好，每次小便都尿很少、尿不乾淨，有天嚴重到突然尿不出來，放了導尿管，最後才到醫院看診，執行雷射手術。

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吳紘岳指出，健保給付的傳統攝護腺肥大手術是「經尿道前列腺電刀刮除手術」，以電刀刮去攝護腺達到減少尿路阻塞，「綠光雷射攝護腺汽化術」手術出血量多，恢復期也較長，現在大部分採用新式的雷射手術，老翁使用綠光雷射，用雷射纖維從尿道口進去，把肥大阻塞的組織汽化掉，無傷口而且不太會出血，患者恢復期也很快。

陳姓老翁透露，半年前開始出現尿尿不順，起初先吃藥治療，但是對生活依舊沒有改善，每晚睡覺都會起身上廁所，一個多月前更加嚴重，次數10次起跳，幾乎整晚都沒睡，好多次有尿意走到廁所，卻反而尿不出來，一回到床上想要繼續睡覺，又感覺有尿液，最多一晚要起床尿20次，後來還一度尿不出來，必須要使用導尿管。

陳姓老翁說，他兩年前才從工廠退休，平時一個人住在桃園，由於家人皆住在台中，從桃園南下到李綜合醫院就診，經由醫師詳細解說後，使用雷射方式治療，術後兩天便出院，回診後再檢查恢復情形很棒，半夜也不用不斷起床上廁所。

吳紘岳表示，男性隨著年齡增長，若出現需要用力尿尿、尿尿斷斷續續、尿不乾淨，排尿變細、有儲尿感，或是頻尿、夜尿次數變多，建議要趕緊就醫，否則恐因尿意滯留膀胱，會有膀胱發炎或影響腎臟功能。

陳姓老翁攝護腺肥大一夜起床20次，找李綜合醫院泌尿科醫師吳紘岳治療。（記者張軒哲攝）

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