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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》不打針也能長到190公分 醫：想長高先減重

2025/03/05 13:24

醫師指出，脂肪細胞還有促進生長板癒合的功能，因此如果孩子想要長高，必須先減重；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，脂肪細胞還有促進生長板癒合的功能，因此如果孩子想要長高，必須先減重；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子能夠長到幾公分不只基因天注定，想長的比原本預估還高得「事在人為」，三軍總醫院小兒科部主任林建銘分享，有位家長分享他如何幫「預估成人身高只有170幾的孩子，在完全沒打針的情況下長到快190公分」，方法不難也不簡單，嚴格的體重控制就辦得到。

林建銘在臉書專頁「建銘叔叔的成長教室」提到關於《哆啦A夢》的冷知識，到了青春期時，大雄的身高會長得比胖虎多。因為人體的脂肪細胞很神奇，除了會儲存熱量之外，還有個鮮為人知的功能，就是會產生瘦體素，促進生長板癒合，這是他在門診有時會碰到的病人，明明第二性徵看起來沒什麼發育，但骨齡一照卻發現比實際年齡超前超多，生長曲線一畫才知道是「胖虎」來到診間。

林建銘說，肥胖的孩子會比別人骨齡更超前的原因，除了身體性腺可產生荷爾蒙促進骨齡之外，還有大量的脂肪細胞也在產生瘦體素刺激骨齡一直進展，讓身高無法繼續往上增加。

林建銘表示，他在診間時最常做的事，就是開著生長曲線圖，勸小朋友你應該要減幾公斤才可以，如果沒有在控制體重的孩子，也不會讓他們接受性早熟治療，因為不控制體重，藥物的療效只是事倍功半而已，因此想要長高，先要減重，否則越胖，生長板越快癒合。

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