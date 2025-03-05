健康網》喉嚨痛為何好不了？ 醫列4原因要注意

胡皓淳說，慢性喉嚨痛背後可能的健康問題，包含咽喉胃酸逆流、慢性鼻竇炎、扁桃腺或咽喉感染、聲帶過度使用或損傷；圖為情境照；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨痛是我們日常生活中常見的不適症狀，大多數情況下是短暫的，像是感冒或是說話太大聲。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文提醒，如果喉嚨痛持續數週甚至更久，那就需要特別注意了，慢性喉嚨痛背後可能的健康問題，包含咽喉胃酸逆流、慢性鼻竇炎、扁桃腺或咽喉感染、聲帶過度使用或損傷。

咽喉胃酸逆流

胡皓淳指出，咽喉胃酸逆流是慢性喉嚨痛的常見原因之一，當胃酸逆流至咽喉部位時，會刺激喉嚨黏膜，導致持續的異物感或疼痛。還可能合併胸口灼熱感（胃灼熱）、持續的乾咳或清喉習慣、嘶啞或聲音沙啞等症狀。建議避免吃高脂肪、辛辣或酸性食物；然後也要記得，睡前2-3小時避免進食，且睡覺時保持頭部略微抬高，若情況嚴重，諮詢醫師進行藥物治療。

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慢性鼻竇炎

胡皓淳表示，慢性鼻竇炎患者常有鼻涕倒流的狀況，即鼻腔分泌物從鼻竇流至喉嚨，長期刺激喉嚨黏膜，導致疼痛感或不適。還可能會有鼻塞或流鼻涕、頭部或臉部壓力感、持續的口臭或咽喉異物感等等症狀。建議使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除多餘分泌物；然後要找到，並避免過敏源，如塵蟎或花粉，急性發作時，也要尋求抗生素的幫助。

胡皓淳點出，慢性鼻竇炎要避免過敏源，如塵蟎或花粉，急性發作時，也要尋求抗生素的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

扁桃腺或咽喉感染

胡皓淳強調，慢性扁桃腺炎或咽喉炎，可能導致持續性喉嚨痛，其他可能症狀包括喉嚨黏膜紅腫、持續的吞嚥困難或疼痛，還有發熱或淋巴結腫大。建議要保持喉嚨濕潤，多喝溫水或含蜂蜜的飲品，然後要記得作息要規律，提高免疫力。如果真的不幸，感染反覆發作，建議進行扁桃腺切除手術。

聲帶過度使用或損傷

胡皓淳說，教師、歌手或客服這類職業，都需要頻繁用聲，經常因為喉部過度及不正確使用，而導致慢性喉嚨痛。長期不正確的發聲方式，甚至可能導致聲帶結節或瘜肉，還可能有聲音嘶啞或完全失聲，或是喉嚨異物感或疲勞感的狀況。建議調整發聲方式，避免大聲說話或嘶吼。還有要定期靜聲休養，減少聲帶壓力，最後如果不得已，可以尋求來診間做聲帶的專門檢查，並進行語言治療或是音聲手術。

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