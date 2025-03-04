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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春天養肝4大飲食禁忌 不明補品護肝不成恐傷肝

2025/03/04 21:15

營養師提醒，春天要養肝，要避開或少吃高脂高糖食品、高鹽食物、酒精，及來路不明的草藥與補品；情境照。（資料照）

營養師提醒，春天要養肝，要避開或少吃高脂高糖食品、高鹽食物、酒精，及來路不明的草藥與補品；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（4日）凌晨受鋒面影響打雷閃電，甚至下冰雹，延續到明天「驚螫」，代表春天到來。營養師李婉萍指出，《黃帝內經》中有記載，春天要養肝，為了保持肝臟健康，要避開或少吃高脂高糖食品、高鹽食物、酒精，及來路不明的草藥與補品，以免護肝不成反傷肝。

李婉萍在臉書指出，肝臟通常被稱作「沉默的器官」，為人體第二大器官與最大的消化腺。主要功能有：儲存能量、分泌膽汁促進脂肪消化、淨化血液（排除血液中的毒素和有害物質）、調節血糖和膽固醇、代謝酒精和藥物（酵素將酒精和藥物轉化後排出體外）、製造蛋白質（人體所需的凝血因子多由肝臟製造）。

護肝必吃5食物

李婉萍表示，攝取低脂肪、低糖、低鹽的食物；充分的蛋白質、高纖維、維生素與礦物質，都能幫助減輕肝臟的代謝負擔。多喝水能促進新陳代謝，稀釋人體的代謝產物與毒素，減少對肝臟的損害。可以試試葡萄柚、莓果、洋甘菊、番茄、咖啡來護肝。

營養師表示，充分的蛋白質、高纖維、維生素與礦物質，都能幫助減輕肝臟的代謝負擔，也可試試葡萄柚、莓果、洋甘菊、番茄、咖啡來護肝；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，充分的蛋白質、高纖維、維生素與礦物質，都能幫助減輕肝臟的代謝負擔，也可試試葡萄柚、莓果、洋甘菊、番茄、咖啡來護肝；圖為示意圖。（圖取自freepik）

護肝遠離4禁忌

●高脂、高糖食品：油炸食物、動物內臟、精緻糖食品等，對肝臟形成危害。

●高鹽食物：鈉含量太多，不僅與高血壓相關，也會造成肝損傷，或引發肝臟代謝異常。

●酒精：建議有肝病者不宜飲酒。

●草藥、補品：不要服用來路不明的藥物和中草藥，以免護肝不成反傷肝。

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