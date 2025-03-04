健康網》「摔角耳」沒練摔角也可能有 戴耳機睡覺注意

過去經常發生在柔道選手的菜花耳，醫師發現在一般人也有類似症狀。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有聽過「耳朵也會包水餃」嗎？是否曾注意到：近看身邊的柔道選手，他們的耳朵看起來不大一樣，內部耳殼是往外凸出來的？實際上這有專屬名稱「耳廓血腫」，俗稱菜花耳；過去多為經常摩擦頭部的運動如柔道、摔角，以及長時間戴護具的拳擊手才會有，又稱拳擊手耳或柔道耳。然醫師發現近年就連非運動員者也會發生，他們的共通點是「戴著耳機睡覺。」

哈佛健診中心醫師黃昭勳在臉書專頁「黃昭勳醫生廚廚」說明，俗稱為菜花耳（Cauliflower Ear）的耳廓血腫（Auricular Hematoma），又稱軟骨膜邊血腫（Perichondrial Hematoma）。是由於外力的撞擊後耳軟骨內部出血無處宣洩，像搭帳篷一樣撐起軟骨膜。常見於戴安全帽戴太緊，側睡壓到耳朵，以及特殊運動如拳擊、柔道；因此又有拳擊手耳（Boxer Ear）、摔角手耳（Wrestler Ear）、柔道耳之稱。「據報導，我國的柔道男神楊勇緯據說就有這種耳朵。」

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耳殼遭受撞擊後耳軟骨內部出血撐起軟骨膜，就會造成摔角耳。據報導，我國柔道選手楊勇緯就有這狀況。圖為巴黎奧運出賽情形。（資料照，記者陳志曲攝）

黃昭勳表示，近期發現不少人即使沒有在運動，都有菜花耳。且病灶處常發生在特定位置。這些人的共同點就是「戴著耳機睡覺」。

治療方式有：

●保守治療：以空針頭針筒將血水抽乾，敷料貼回壓迫待復原

●手術治療：切開並把內部的壞死軟骨膜切除，貼回並且像鈕扣一樣縫上留置物加以壓迫癒合。

醫師表示，若戴耳機睡覺，發生的菜花耳通常在圖中指示處。（圖取自臉書專頁「黃昭勳醫生廚廚」）

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