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健康網》胃痛易找上5類人！ 醫：長時間未進食、愛吃辣都中

2025/03/04 18:15

醫師表示，有5種人特別容易受胃痛困擾，愛食辛辣物、愛飲酒、經常性緊張焦慮、飲食不規律、長期不當使用藥物者；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，有5種人特別容易受胃痛困擾，愛食辛辣物、愛飲酒、經常性緊張焦慮、飲食不規律、長期不當使用藥物者；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會步調越發的快速，人們工作忙碌、生活壓力大，胃痛幾乎算是一種現代文明病。桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發影片指出，有5種人特別容易胃痛，經常性緊張焦慮、飲食不規律、長期不當使用藥物、愛吃辣及飲酒者，都要特別注意。

鄭泓志表示，現代人8成以上有胃痛經驗，不少人被急性或慢性胃炎、功能性消化不良、胃食管反流、胃潰瘍等疾病折磨，而有胃痛、胃脹、反酸、噯氣等不適症狀。他列出常被胃痛困擾的5類人並給出建議，幫助民眾維持身體健康。

5類人易受胃痛折磨

●壓力大者：經常壓力太大、緊張焦慮，都會影響胃部的正常功能。如果覺得壓力大，可以藉由深呼吸、運動或做一些感興趣的事情來減壓。

●飲食不規律者：長時間不吃東西，或是暴飲暴食吃得太快，短時間內吃下過多食物，造成胃部負擔，讓腸胃出現問題。這類人要遵守3大飲食原則，均衡飲食、三餐定時定量及細嚼慢嚥。

醫師提醒，暴飲暴食或長時間不吃東西都會讓腸胃出現問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，暴飲暴食或長時間不吃東西都會讓腸胃出現問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●喜辛辣食物者：吃太酸太辣等重口味食物，都會刺激胃黏膜；此外，咖啡喝太多也容易造成胃食道逆流。建議少吃油膩辛辣食物，咖啡1天1杯即可。

●過度飲酒者：酒精會刺激胃黏膜，切記要適量，避免因為長期刺激胃黏膜，增加胃痛風險。

●長期不當使用藥物者：經常服用止痛藥、抗生素，都會對胃黏膜造成傷害。如果需要長時間使用這類藥物，一定要按照醫囑服用、定期回診。

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