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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

懷孕8週異常出血、超音波沒看到胚胎 醫揪罕見子宮頸外孕

2025/03/04 15:22

大千綜合醫院生殖醫學中心主任暨婦產科醫師劉榮啟說明，如果子宮外孕未及時處理，會釀成大出血甚至休克。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院生殖醫學中心主任暨婦產科醫師劉榮啟說明，如果子宮外孕未及時處理，會釀成大出血甚至休克。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕40歲王姓女子於懷孕8週時，因持續一週的陰道出血到苗栗市大千綜合醫院婦產科就醫，但經腹部超音波檢查，未能看到胚胎，醫師懷疑她是子宮外孕，安排追蹤檢查，確認是機率小於1％的子宮頸外孕，立即緊急處置，化解子宮外孕帶來的危險。

大千綜合醫院生殖醫學中心主任暨婦產科醫師劉榮啟表示，正常的懷孕過程中，胚胎應該是著床在子宮內，但若在輸卵管、卵巢、腹腔或其他部位著床並開始發育，就會形成子宮外孕。

劉榮啟表示，一般來說，子宮外孕最常見的發生部位是輸卵管（約佔90％到95％），其次為卵巢（3％到4％）及腹腔（1％到2％）。子宮頸外孕雖然極罕見（<1％），但處理時往往容易引起嚴重的大量出血，因此需要特別留意。另外，曾接受剖腹產的女性則可能面臨剖腹產疤痕的子宮外孕風險（0.1％到0.5％）。

劉榮啟指出，子宮外孕的可能危險因子包括：曾有輸卵管感染或骨盆炎病史、使用子宮內避孕器（IUD）、曾進行過輸卵管手術或結紮、以及接受過不孕治療或試管嬰兒技術的女性。

他說，子宮外孕常見症狀有異常陰道出血及劇烈的腹痛，特別是腹部一側的痛感，並可能伴隨著壓痛或觸痛，其他症狀如肩膀痛、頭暈甚至昏厥。若沒有及時處理，可能導致錯誤著床的位置被撐破，引起腹腔內大量出血，嚴重可能導致休克。

此個案王女，本身有慢性骨盆發炎的問題，加上懷孕指數忽高忽低、出血量增加，且超音波下未能看到胚胎，判斷為疑似子宮外孕，於是決定採取腹腔鏡微創腹部探查、子宮搔刮術及藥物注射三管並行的治療策略，才能及時找到子宮外孕的部位，將胚胎移除並完成治療。

劉榮啟提醒，女性在懷孕初期應重視任何不適症狀，出現異常時應儘速就醫，若能早期發現並及時治療，就能有效降低對母體健康的威脅。

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