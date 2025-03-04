「醫界志玲」張宜真出書超搶手 分享職場6力攻略

張宜真分享近30年在職場展現的6力：創意力，品牌力，行銷力，領導力，溝通力，公關力以及快樂力，以及7大危機變轉機的攻略心經。（圖取自張宜真臉書）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真，因為高EQ、外型亮麗等被暱稱為「醫界林志玲」，最近她轉型再添作家身分，推出個人首部經驗分享之作~「驚豔品牌：一出手，就令人WOW」，上架1個月就衝上博客來暢銷書榜首，昨天蝦皮也熱賣到銷售一空！

張宜真的「驚豔品牌：一出手，就令人WOW」這本書，無私分享她從媒體轉戰新竹縣政府機要秘書後，又陸續斜槓成為新竹縣文化局長、中醫大新竹附醫執行長的實戰經驗。

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她歸結自己近30年在職場展現的6力：創意力，品牌力，行銷力，領導力，溝通力，公關力以及快樂力，以及7大危機變轉機的攻略心經，繼前天在竹北新瓦屋文化保存區舉行分享會後，3月23日下午4點半在政大書城台南店、4月20日下午3點在台北金石堂汀州店、以及6月22日下午2點在金石堂台中店也都親自到場跟書迷們暢聊。

「醫界志玲」中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真（左5）手握流量密碼，新書上架1月就登博客來暢銷書榜首，在蝦皮銷售一空。（張宜真提供）

竹北場中，她的伯樂：前新竹縣長邱鏡淳，中醫大新竹附醫院長陳自諒和副院長劉俊廷都親自到場祝賀，立委林思銘、縣議員蔡志環、新竹市診所協會理事長林家億等也到場給予肯定。

這些來自醫界、企業、藝術、學界、法界、媒體、以及其家人親友團們，把新瓦屋集會堂擠滿，每個出席者的穿搭幾乎都有粉紅dress code的元素，呼應張宜真的粉紅控，是這場新書發表會的焦點。

再2天就是張宜真的生日，她說，在生日前夕送自己這樣一份生日禮物~人生首度出書，讓她覺得很感動，因為她從媒體鎂光燈下的焦點走到幕後，從C位到重新歸零的職場路，一路高低起伏，不變的就是自我了解和覺察，也善用自己的競爭優勢，才讓自己不論什麼處境，最終都能閃閃發光，她希望跟更多的人分享，正面、樂觀迎接每一個處境中的自己。因為用創意打造出獨一無二的個人品牌，就能開創自己獨一無二的人生價值。

前新竹縣長邱鏡淳特別翻出當年他在任時的媒體報導說，他擔任縣長9年期間招商一條龍，而中醫大新竹附醫的進駐是鄉親最有感，也最獲好評的，因為不只提高新竹縣整體病床數也整合了資源。

邱鏡淳說很久沒有拿麥克風了，所以要特別大聲期勉張宜真繼續透過醫療行銷，從中整併醫療新知嘉惠民眾，從而守護大家的健康。

中醫大新竹附醫院長陳自諒也肯定張宜真的執行力，對於醫院經由張宜真的專業、精準行銷，得以短時間在大新竹、甚至全國打造出正面形象和口碑，讓他感覺「來新竹最棒的事，就是請到她。」

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真的處女作「驚豔品牌：一出手，就令人WOW」，在蝦皮上面銷售一空。（圖由張宜真提供）

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