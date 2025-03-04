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「醫界志玲」張宜真出書超搶手 分享職場6力攻略
〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真，因為高EQ、外型亮麗等被暱稱為「醫界林志玲」，最近她轉型再添作家身分，推出個人首部經驗分享之作~「驚豔品牌：一出手，就令人WOW」，上架1個月就衝上博客來暢銷書榜首，昨天蝦皮也熱賣到銷售一空！
張宜真的「驚豔品牌：一出手，就令人WOW」這本書，無私分享她從媒體轉戰新竹縣政府機要秘書後，又陸續斜槓成為新竹縣文化局長、中醫大新竹附醫執行長的實戰經驗。
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她歸結自己近30年在職場展現的6力：創意力，品牌力，行銷力，領導力，溝通力，公關力以及快樂力，以及7大危機變轉機的攻略心經，繼前天在竹北新瓦屋文化保存區舉行分享會後，3月23日下午4點半在政大書城台南店、4月20日下午3點在台北金石堂汀州店、以及6月22日下午2點在金石堂台中店也都親自到場跟書迷們暢聊。
竹北場中，她的伯樂：前新竹縣長邱鏡淳，中醫大新竹附醫院長陳自諒和副院長劉俊廷都親自到場祝賀，立委林思銘、縣議員蔡志環、新竹市診所協會理事長林家億等也到場給予肯定。
這些來自醫界、企業、藝術、學界、法界、媒體、以及其家人親友團們，把新瓦屋集會堂擠滿，每個出席者的穿搭幾乎都有粉紅dress code的元素，呼應張宜真的粉紅控，是這場新書發表會的焦點。
再2天就是張宜真的生日，她說，在生日前夕送自己這樣一份生日禮物~人生首度出書，讓她覺得很感動，因為她從媒體鎂光燈下的焦點走到幕後，從C位到重新歸零的職場路，一路高低起伏，不變的就是自我了解和覺察，也善用自己的競爭優勢，才讓自己不論什麼處境，最終都能閃閃發光，她希望跟更多的人分享，正面、樂觀迎接每一個處境中的自己。因為用創意打造出獨一無二的個人品牌，就能開創自己獨一無二的人生價值。
前新竹縣長邱鏡淳特別翻出當年他在任時的媒體報導說，他擔任縣長9年期間招商一條龍，而中醫大新竹附醫的進駐是鄉親最有感，也最獲好評的，因為不只提高新竹縣整體病床數也整合了資源。
邱鏡淳說很久沒有拿麥克風了，所以要特別大聲期勉張宜真繼續透過醫療行銷，從中整併醫療新知嘉惠民眾，從而守護大家的健康。
中醫大新竹附醫院長陳自諒也肯定張宜真的執行力，對於醫院經由張宜真的專業、精準行銷，得以短時間在大新竹、甚至全國打造出正面形象和口碑，讓他感覺「來新竹最棒的事，就是請到她。」
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