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健康網》大腸癌7成與生活習慣有關！ 醫點名6危險因子
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕國人飲食習慣西化、缺乏運動習慣，使得大腸癌罹患人數高居不下。科博特診所院長劉博仁表示，高達70%以上的病例與不良生活習慣有關，舉凡不良飲食、缺乏纖維、缺乏運動、肥胖、菸酒不拒及有家族病史等皆屬危險因子，建議避開並養成規律運動、健康飲食等好習慣，便能遠離疾病。
劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，昨日門診有2名大腸癌初診患者，也有2名大腸癌複診患者，由此可知大腸癌發生率高。尤其大腸癌已連續多年高居台灣癌症發生率前幾名，但其實70%以上的病例與生活習慣有關，可透過飲食與生活方式預防，因此整理出大腸癌6大危險因子：
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●不良飲食：過量攝取紅肉、加工肉、油炸與高糖食物，會增加腸道發炎與致癌風險。
●缺乏纖維：蔬菜水果吃太少，會減少腸道好菌，影響腸道健康。
●缺乏運動：久坐會讓腸道蠕動變慢，增加毒素累積機會。
●過重與肥胖：內臟脂肪過多會促進慢性發炎，增加大腸癌風險。
●抽菸與飲酒：香菸與酒精代謝產物會損害腸道細胞，誘發癌變。
●家族病史：若直系親屬曾罹患大腸癌，應提高警覺，提早篩檢。
4招遠離大腸癌 健康飲食、運動不可少
如何預防大腸癌？劉博仁建議做好4件事，首先應健康飲食，多吃蔬菜水果、全穀類、豆類，補充纖維與益生菌，減少腸道負擔；規律運動不可少，每週至少150分鐘快走、游泳、瑜伽等，促進腸道健康；控制體重，避免內臟脂肪囤積；同時應養成定期篩檢習慣，建議50歲以上或高風險族群40歲起，定期做糞便潛血或大腸鏡檢查，提早發現瘜肉，降低癌變風險；最後，一定要戒菸限酒，減少腸道細胞受損風險。
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