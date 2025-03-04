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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》不只變老！ 「1壞習慣」恐害記憶力差、癌症

2025/03/04 12:56

醫師表示，長時間熬夜，會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中，反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，長時間熬夜，會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中，反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不菸不酒、飲食健康就沒問題了嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，現代人習慣晚睡，然而每一次熬夜，其實都在加速身體機能的崩潰，為健康留下隱患，舉凡體重失控、免疫力下降、消化系統受損、皮膚變差、心血管健康亮紅燈、記憶力下降、情緒波動大，甚至是癌症風險增加皆與熬夜有關，建議改掉這個壞習慣，守護健康！

●體重失控，發胖無法逆轉：熬夜會影響體內荷爾蒙分泌，而感到異常飢餓，導致暴飲暴食，特別是高熱量的消夜。然而，夜間身體代謝率下降，攝入的熱量無法有效消耗，脂肪更容易囤積在腰腹，讓人變成易胖體質，減肥也變得更加困難。

●免疫系統崩潰，疾病找上門：連續3天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%，使得防禦機制變弱，更容易感冒、生病，甚至腸胃功能失調。同時，長期熬夜者還可能出現慢性發炎，讓身體長時間處於亞健康狀態。

●皮膚狀況惡化：熬夜使膠原蛋白加速流失，出現肌膚暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題。

醫師提醒，熬夜使膠原蛋白加速流失，出現肌膚暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，熬夜使膠原蛋白加速流失，出現肌膚暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

●心血管健康亮紅燈：夜晚是心臟修復的關鍵時刻，但熬夜會導致心臟持續超負荷運作，增加血壓、心率不穩的風險。統計顯示，35 歲以下的猝死案例中，超過80%都與長期睡眠不足有關。

●大腦功能衰退，記憶力下降：長時間熬夜，會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中，反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」。研究顯示，經常熬夜者的腦細胞死亡速度是正常人的2倍。

●癌症風險上升：褪黑激素是人體的天然抗癌物質，但熬夜會抑制其分泌，導致乳癌、大腸癌等風險上升。研究發現，長期熬夜者的癌症發病率比早睡者高出40%，可見熬夜不僅影響當下健康，還可能對未來埋下致命隱患。

●消化系統受損，胃病纏身：肝臟與腸胃會在夜間進行修復與排毒，但熬夜打亂這一過程，使得胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍、消化不良等問題，因此可以發現許多長期熬夜者都有胃痛、腹脹的困擾，嚴重時甚至可能演變為慢性胃病。

●情緒波動大，易怒焦慮：睡眠不足，會讓大腦的情緒調節中樞過度活躍，使人變得焦慮、暴躁，甚至增加憂鬱症的風險，因此長期熬夜者，通常會影響人際關係，容易與親友發生衝突，導致社交壓力加劇。

如何擺脫熬夜習慣？黃軒建議，首先可在睡前2小時遠離手機，將臥室打造成助眠環境，並培養固定睡前習慣，如晚上9時後開始放鬆活動（泡腳、聽輕音樂等）、肌肉放鬆訓練；同時，日常飲食也須調整，如晚上7時後避免高熱量消夜，睡前喝溫牛奶、吃櫻桃，補充褪黑激素，提升睡眠品質；最後，上班日時可每工作45分鐘就短暫閉眼深呼吸3分鐘，降低疲勞感。千萬別到週末狂補眠，建議最多補1.5小時，以免打亂生理時鐘。

醫師表示，熬夜不利於身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，熬夜不利於身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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