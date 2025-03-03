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健康網》酒後失魂落魄？ 中醫4方2穴位助神清氣爽
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每逢歡聚宴飲後，頭痛欲裂、胃如火燒、全身倦怠的「酒後症候群」是否讓您懊悔不已？扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書指出，許多人選擇吞止痛藥或硬扛不適，卻不知中醫早有解酒護肝的智慧，利用葛花、枳椇子、茯苓、柴胡+白芍，按壓太衝穴疏肝、內關穴和胃，能讓身體快速回歸平衡。
酒毒傷身 中醫這樣看
陳櫂瑔表示，《黃帝內經》提到：「酒者，水穀之精，熟谷之液，其氣慓悍。」適量飲酒能行氣活血，但過量則化為「濕熱毒邪」，首當其衝損傷肝膽：
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●肝失疏泄：頭暈頭痛、情緒煩躁。
●膽氣上逆：口苦口臭、噁心反胃。
●脾胃濕滯：腹脹食慾差、四肢沉重。
解酒≠壓症狀！關鍵在「給身體一條退路」
坊間解酒偏方多如牛毛，但若只求暫時壓制嘔吐、頭痛，反而讓酒毒鬱積體內。中藥臨床驗方依循「清熱利濕、疏肝和胃」原則設計，從根本處理不適，常見的中藥有：
●葛花：解酒毒專藥，化解酒精毒性。
●枳椇子：生津止渴，緩解口乾心悸。
●茯苓：健脾滲濕，減輕水腫倦怠。
●柴胡+白芍：疏肝理氣，改善胸悶煩躁。
另，搭配「解酒穴」，效果加倍！按壓：太衝穴（疏肝）、內關穴（和胃） 當你身體的溫柔後盾。中藥解酒，不僅緩解當下不適，更著眼長期肝膽調理。若您或身邊親友常需應酬飲酒，不妨備上幾帖，讓中醫智慧為你的健康把關。 從此告別「喝時盡興，醉後受罪」的惡性循環！
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