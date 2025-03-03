健康網》反覆胃痛別光吃胃藥 長期慢性胃炎恐惡化成癌

胃痛代表胃發炎，若長期慢性胃炎還可能惡化為胃癌！因此，及早釐清胃炎成因，很重要；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人胃痛就會趕快吃胃藥止痛，但醫師提醒，胃痛代表胃發炎，長期服用胃藥，不僅可能改變胃部酸鹼值，使得腸胃道菌叢失衡，長期慢性胃炎還可能惡化為胃癌！因此，及早釐清胃炎成因，調整飲食與生活習慣，是養胃重要的一步。

聯安診所超音波室主任楊建華指出，當皮膚受到刺激、病菌感染會出現發炎、紅腫傷口，胃部的黏膜細胞也一樣！身為消化系統的前線，胃部表皮黏膜組織若經常接觸刺激性飲食、藥物、菸酒等不良物質，甚至情緒與壓力導致胃酸分泌過多，都可能引發胃發炎。

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但胃部的發炎不像皮膚一樣顯而易見，而是用疼痛和不適感顯現，甚至無明顯症狀，若疏於保養及治療，長期慢性胃炎還可能惡化為胃癌！

常胃痛要小心！ 未妥善處置恐出血、穿孔

楊建華指出，胃炎可分為急性胃炎與慢性胃炎。胃位於人體上腹部，當上腹出現絞痛、痙攣，且噁心、想吐的感覺來得急又快，就可能是急性胃炎。

急性胃炎一般3-5天就會緩解，但若引起胃炎的原因不斷出現，像是持續飲酒、吃傷胃的刺激性食物，胃的紅腫傷口反覆被刺激、沒有好轉，急性胃炎就可能演變為慢性胃炎，產生胃悶、腹脹、消化不良、易飽等症狀。

長期慢性胃炎會破壞胃部細胞，當胃炎沒有妥善的處理治療，長久下來可能造成更為嚴重的疾病，如胃出血、胃穿孔與胃癌發生等。

若慢性胃炎合併幽門桿菌感染，胃黏膜受損後，胃壁細胞和胃主細胞也會被破壞，且一旦數量減少後就不會恢復，形成萎縮性胃炎，接著可能出現腸上皮化生。腸上皮化生是胃的癌前病變，必須定期追蹤檢查。因此，有胃幽門桿菌感染時，必須儘快吃藥殺菌。

長期服用胃藥也可能改變胃部酸鹼值，使得腸胃道菌叢失衡；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

長期服用胃藥 易使腸胃道菌叢失衡

楊建華提醒，胃部不舒服，不少人選擇直接服用胃藥緩解，但須留意若長期服用，胃藥其中某些成分可能影響胃部健康或引發副作用。如含有鈣、鋁離子，則可能導致便秘；含鎂離子可能致腹瀉；若其中有碳酸離子，和胃酸作用會引發脹氣或打嗝；長期服用胃藥也可能改變胃部酸鹼值，使得腸胃道菌叢失衡。

在服用胃藥時，建議仍需由醫師診斷處方較為安全。更重要的是，當有胃炎情況時，要找出根本原因對症下藥，而不是只一味自行服用胃藥舒緩症狀。如此一來，才不至於讓胃炎惡化，導致更嚴重的疾病發生。

護胃有撇步 酸性水果飯後吃

胃發炎成因多，如飲食、藥物、病菌感染等會破壞胃部黏膜而引起，但也別忘了情緒壓力會刺激胃酸分泌過多，也會使胃部黏膜保護力變差！

在生活中，可以盡量避免過辣的刺激性飲食，遠離菸、酒、濃茶、醃漬品等會造成胃黏膜受損的成分養胃，並養成定時定量、細嚼慢嚥的飲食習慣，將酸性水果如鳳梨、柳丁留在飯後食用，避免傷胃，才能讓胃部保持長久健康。

柳丁等酸性水果應在飯後吃，避免傷胃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

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