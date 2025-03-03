健康網》缺牙不只影響外觀 失智風險增、體重失衡

研究顯示，缺牙不只影響外觀，也會影響咀嚼功能，導致體重失衡，更重要的是，缺牙患者相較沒有缺牙的人，發生認知障礙的風險為1.48倍、罹患失智症的風險為1.28倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為缺牙沒關係，是小事，馬偕紀念醫院口腔醫學部贗復科主任黃文馨指出，研究發現，缺牙的數量越多，生活品質越差，其中缺後牙影響咀嚼功能，缺前牙則影響社交與心理健康。缺牙患者相較沒有缺牙的人，發生認知障礙的風險為1.48倍、罹患失智症的風險為1.28倍。然而研究也發現，適時的假牙贗復可能有助於降低相關風險。

黃文馨指出，口腔疾病如齲齒與牙周病，其實皆與口腔內的細菌分布有關，若未能及時治療可能會造成齒質的嚴重喪失、齒槽骨的流失或牙齒動搖脫落，進而局部或終至全口缺牙。

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初期的口腔疾病患者，若能定期追蹤檢查，治療的成功率較高，患者亦能保持良好的口腔功能與清潔。然而，現代人往往因生活忙碌，輕忽拖延，等到症狀惡化時才就醫，此時臨床的治療難度相對更複雜，患者可能需跨科協同診斷與治療，才能獲得較完善的重建。

缺牙4大影響 咀嚼功能差影響進食

黃文馨指出，英國里茲大學（University of Leeds）利用5年以上的時間研究上下顎小臼齒或大臼齒缺牙，統計咬合位置上的變化，發現缺乏對咬牙，有90％以上的牙齒會長出更多牙齦。

另外，在缺牙區兩側的牙齒也會明顯地向缺牙處傾斜，這樣的結果會造成後續假牙重建的困難度，如咬合平面歪斜或往往要合併矯正排齊齒列，須再藉由植牙或傳統牙橋贋復進行重建。

根據近年的許多研究指出，缺牙等造成的口腔機能低下，也會影響人體系統性的問題：

●咀嚼功能變差影響進食，導致營養缺乏或不均衡，進而體重失衡。

缺牙會使咀嚼功能變差影響進食，導致營養缺乏或不均衡，也可能出現吞嚥困難，影響消化系統；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●吞嚥困難，影響消化系統。

●影響大腦，造成神經認知功能退化。

●影響口腔衛生相關生活品質：研究發現，缺牙的數量越多，生活品質越差。缺後牙影響功能，缺前牙則影響社交與心理健康。

缺牙影響認知功能 裝假牙可降低失智風險

根據2022年發表於《Journal of the American Medical Directors Association》的統合分析與系統性回顧研究，透過搜尋各大論文資料庫，篩選出缺牙與認知功能相關文獻，發現缺牙患者相較沒有缺牙的人，發生認知障礙的風險為1.48倍、罹患失智症的風險為1.28倍。然而研究也發現，適時的假牙贗復可能有助於降低相關風險。

◎許多研究提到缺牙影響認知功能，可能與以下4點有關：

●當我們在咀嚼食物時，大腦中的海馬迴受到刺激而活躍，而海馬迴與記憶及學習功能有關，所以當口腔疾病造成咀嚼功能受損，對海馬迴的刺激減少，可能進而影響記憶認知功能。

●進食困難將無法吃大量咀嚼的蔬果，因而缺乏富含營養與膳食纖維的食物，長期下來可能影響大腦健康。

●牙周病讓患者長期處於慢性發炎的狀態，許多研究已證實牙周病患者體內發炎因子偏高，可能與腦部神經的發炎有關，進而造成認知功能退化。

●缺牙或其他口腔疾病，除了有損身體健康，亦對外觀有一定程度影響，造成患者自信心低落、社交退縮，因而感到沮喪或孤獨。

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