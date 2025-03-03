RNA竟能修復DNA！ 科學家發現基因穩定新關鍵 抗癌露曙光

科學家發現DNA修復新機制，為癌症治療帶來新策略；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，德國維爾茨堡大學研究團隊發現，當DNA受損時，細胞內一種名為NEAT1的RNA會經由甲基化（Methylation）改變結構，進而啟動DNA修復機制，為抗癌治療提供新契機。

人體內的DNA每日皆遭受來自內外環境的挑戰。無論是細胞分裂時複製過程中的微小失誤，或是受到陽光、香菸、酒精等有害因素的侵蝕，都可能使DNA出現斷裂或錯誤。為了避免基因資訊受損，細胞便啟動一套稱為DNA損傷反應（DNA Damage Response, DDR）的修復系統，猶如體內的急救隊，迅速檢測並修補損傷，維持基因組的完整性與正常功能。

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NEAT1屬於長鏈非編碼RNA（Long non‐coding RNA, lncRNA），這類RNA與傳統負責製造蛋白質的mRNA不同，其主要任務在於調控細胞內基因活動。研究發現，許多腫瘤細胞中NEAT1表現量偏高，這引起科學家對其在DNA修復中潛在作用的興趣。事實上，NEAT1並非直接修復DNA，而是扮演著「信號分子」的角色，能迅速響應DNA損傷，吸引其他修復蛋白質前來協同作業。

甲基化是指在DNA或RNA分子上附著一個稱為「甲基」（Methyl group）的化學小分子。這個過程就像在分子上貼上一個功能性標籤，改變其形狀與作用。當細胞面臨DNA損傷時，NEAT1會經歷甲基化（Methylation），使其結構產生變化，更容易聚集至受損DNA部位。與此同時，NEAT1上另一重要的甲基化標記——N6-甲基腺苷（N6-methyladenosine, m6A）也隨之增加，這對於NEAT1調控DNA修復因子起著關鍵作用。

實驗結果顯示，當細胞遭遇嚴重損傷（例如DNA雙鏈斷裂，Double Strand Breaks, DSB）時，NEAT1的表現量會急速上升，其上附著的甲基化標籤亦明顯增加。這使得高度甲基化的NEAT1能迅速定位於損傷區域，像一名「警報員」發出修復訊號，召集特定的修復蛋白質前來處理受損部位。相對地，如果NEAT1功能受阻，DNA修復的進程就會延緩，進而增加基因突變和疾病風險。

由於多數癌細胞中觀察到NEAT1異常高表現，科學家推測，未來或可透過調控NEAT1的甲基化（Methylation）狀態，或干擾其與修復蛋白質的相互作用，來削弱癌細胞的DNA修復能力。這樣一來，當癌細胞遭受治療攻擊時，因無法迅速修復DNA，將更容易被消滅。儘管目前這一發現主要來自細胞實驗，但它為抗癌藥物的研發提供了嶄新的思路與方向。

該研究成果已刊登於《基因與發育》（Genes & Development）期刊。這項研究不僅深化了我們對RNA在DNA修復中作用的認識，也為如何利用細胞內部自我修復機制來抗癌，提供了新的可能性。未來的研究將致力於驗證此機制在複雜腫瘤環境中的應用及其臨床轉化潛力。

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