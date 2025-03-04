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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》備孕能做乳癌篩檢嗎？ 乳房超音波、攝影一次看

2025/03/04 15:22

醫師指出，乳房攝影能夠幫助診斷微小鈣化點，但因有照X光，孕婦、有懷孕可能的婦女不建議使用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，乳房攝影能夠幫助診斷微小鈣化點，但因有照X光，孕婦、有懷孕可能的婦女不建議使用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部統計，2022年新增乳癌1萬7366人，位居國人十大癌症第3位，為避免影響妊娠，備孕婦女提早發現乳癌更重要；對此，茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜指出，準備懷孕的女性，除可以目視觀察與觸摸按壓進行乳房自我檢查，也可透過乳房超音波、乳房攝影做進一步檢查，不過，乳房攝影有照X光，孕婦、有懷孕可能的婦女不建議使用。

乳房超音波vs乳房攝影

乳房超音波與乳房攝影兩者有何不同，黃啟瑜依原理、流程、優缺點分析如下：

乳房超音波

●原理：由超音波探頭接觸乳房，超音波遇到組織時會反射回音，並合成影像。不同組織成分會呈現在影像差異上，可以辨別出腫塊。

●流程：在乳房上塗抹膠狀物質幫助傳導，再用超音波探頭在乳房上來回掃描。

●優點：沒有放射線、不易疼痛，適合孕婦與各年齡層女性檢查。

●缺點：微小鈣化點無法只憑乳房超音波診斷出良性或惡性。

醫師表示，乳房超音波沒有放射線、不易疼痛，適合孕婦與各年齡層女性進行檢查，但微小鈣化點無法辨別良性或惡性；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，乳房超音波沒有放射線、不易疼痛，適合孕婦與各年齡層女性進行檢查，但微小鈣化點無法辨別良性或惡性；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

乳房攝影

●原理：將乳房壓扁，透過X光照射成像，能將病灶更確切的看清楚。在乳房超音波照到疑似腫塊時，則會考慮再加做乳房攝影來幫助診斷。

●流程：將乳房置放於平台，機器上方的壓克力板會往下壓；拍攝X光時會請受檢者閉氣，以免造成影像晃動模糊。

●優點：能夠幫助診斷微小鈣化點、判斷乳房腫塊是良性或惡性。

●缺點：檢查時乳房擠壓攤平過程較為不適，因需拍攝X光，孕婦或有懷孕可能的婦女較不建議。

黃啟瑜說，近年來，由於環境荷爾蒙與污染的影響，乳癌有年輕化的趨勢，因此建議女性滿30歲後，每年進行乳房超音波檢查，若檢查發現腫塊，可進一步進行乳房攝影。目前政府提供的公費乳房X光攝影篩檢，114年起調整為40歲至74歲婦女每2年補助一次；此外，未滿45歲的婦女也可選擇每年定期進行乳房超音波檢查，若在健保院所檢查，則可享有健保給付。

做試管嬰兒前需要進行乳房檢查嗎？

此外，黃啟瑜也提醒，如果婦女在懷孕後才發現罹患乳癌，可能會因此無法接受適當治療，甚至可能面臨是否終止妊娠的困難抉擇。因此，在開始進行試管嬰兒療程前，應先進行乳房與子宮頸抹片檢查，以確保生殖健康與身體狀況適合懷孕。

更多有關乳房篩檢資訊，可上茂盛醫院查詢。

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