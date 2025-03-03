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健康 > 杏林動態

提升離島醫療 新北衛生局率醫院訪馬祖談合作

2025/03/03 17:33

新北市政府衛生局局長陳潤秋（中間白色外套）率衛生局團隊、新北市立聯合醫院，拜會連江縣縣長王忠銘（中右）。（衛生局提供）

新北市政府衛生局局長陳潤秋（中間白色外套）率衛生局團隊、新北市立聯合醫院，拜會連江縣縣長王忠銘（中右）。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為強化離島地區醫療合作，新北市衛生局長陳潤秋今（3）日率領團隊、新北市立聯合醫院及雙和醫院代表前往馬祖，拜會連江縣長王忠銘，並與連江衛生局長陳美金進行業務交流。雙方期盼透過公私協力與經驗分享，進一步提升當地醫療與公共衛生照護品質，讓離島居民享有更完善的健康服務。

陳潤秋表示，隨著人口高齡化與醫療需求提升，如何讓偏遠地區居民獲得與都市相當的醫療照護，是政府與醫療機構共同努力的目標。這次交流重點包括緊急醫療處置資源共享、心理諮商人員培訓、技術支援以及長照資源佈建經驗，透過跨縣市合作，希望能有效提升離島地區的醫療服務效能。

此外，長期協助馬祖急重症傷病人醫療救護的雙和醫院，此次也由院長李明哲率隊隨行，針對緊急醫療照護網絡、門住診轉診服務及社區整合照護等議題，與馬祖醫療團隊進一步探討現有合作機制的優化，期盼能建立更完善的離島醫療支援體系，讓馬祖居民能夠獲得及時、優質的醫療照護。

衛生局強調，未來將持續推動跨縣市醫療合作，透過資源共享與經驗交流，攜手縮短城鄉醫療資源差距，確保每位市民都能享有完善的健康照護服務，為公共衛生發展帶來更多可能。

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