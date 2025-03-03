健康網》瘦瘦針不只減肥還護心 研究：3機制保護心血管

醫師引述研究指出，減肥藥Semaglutide不只是幫助減重，還能降低心血管疾病風險。而且不只是針對糖尿病患者，也適用於一般有心血管疾病風險的過重、肥胖者。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕司美格魯肽（semaglutide）為GLP-1受體促效劑的一種，原是用於治療2型糖尿病藥物，因為減重效果極佳，現今也常用於控制體重。醫師王思恒指出，研究發現，semaglutide減肥針甚至能改善心臟健康，可能透過減少內臟脂肪、降低發炎、穩定血糖與胰島素3種機制保護心血管，提供過重、肥胖且有心血管疾病患者治療新選擇。

Semaglutide 治療「心」選擇

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，根據發表在《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的一項研究，減肥藥Semaglutide不只是幫助減重，還能降低心血管疾病風險。

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這項研究（SELECT試驗）針對17604位BMI≥27、已有心血管疾病但無糖尿病的受試者，讓他們每週注射一次2.4mg的Semaglutide，然後對比另一組使用安慰劑的受試者，看看誰的心血管風險更低，結果讓人驚艷。

●心血管事件風險降低20%（如心臟病發作、中風或心血管疾病死亡）。

●體重平均減少9.4%（比安慰劑組多減了8.5%）。

●血壓、膽固醇、發炎指數（C反應蛋白）等多項心血管風險因子都獲得改善。

3種好處 過重、肥胖也適用

王思恒表示，過去我們知道肥胖會增加心血管疾病風險，但醫學界一直缺乏直接證據證明「光靠減重藥物」就能降低心血管疾病。這次Semaglutide的研究補上了這塊拼圖，可能透過以下機制帶來保護作用：

●減少內臟脂肪：減輕心臟負擔，降低動脈硬化風險。

●降低發炎反應：減少慢性發炎對血管的破壞。

●穩定血糖與胰島素：減少胰島素阻抗，改善心血管健康。

這些好處不只是針對糖尿病患者，而是適用於一般有心血管疾病風險的過重、肥胖者。

研究指出，使用減肥藥Semaglutide可能引起胃腸不適（如噁心、腹瀉）或膽囊相關問題，但總體而言，副作用還在可控範圍；情境照。（圖取自freepik）

使用注意胃腸不適、膽囊問題

當然，沒有一種藥物是完全沒有副作用的。王思恒提到，這次試驗中，Semaglutide組的胃腸不適（如噁心、腹瀉） 明顯比安慰劑組高，甚至有少數人因不適而停藥。此外，膽囊相關問題（如膽結石）風險稍微升高。但總體而言，這些副作用是可控的，嚴重副作用反而比對照組還少。

王思恒總結，如果你是過重、肥胖且有心血管疾病（但沒有糖尿病），這項研究提供了一個新的選擇：不只是靠降血壓、降膽固醇來保護心臟，減重藥物也可能是關鍵，至於要不要使用？ 建議與醫師討論，看看你的健康狀況是否適合這類GLP-1受體促效劑。

有胃排空作用 手術前應告知醫療人員

另外，藥害救濟基金會於臉書粉專「聰明用藥醫點通-藥害救濟基金會」發文指出，GLP-1受體促效劑類藥品具有延遲性胃排空作用，因此可能增加手術全身麻醉或深度鎮靜相關的誤驗和吸入性肺炎風險。正在使用此類藥品的病人， 如需接受全身麻醉或深度鎮靜的手術前，應主動告知醫療人員。

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