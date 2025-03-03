嘉義縣70歲以上低、中低收入戶 今起免費打帶狀疱疹疫苗

嘉義縣衛生局呼籲民眾接種帶狀疱疹疫苗。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多長輩受帶狀疱疹所苦，嘉義縣政府推出補助施打帶狀疱疹疫苗政策，設籍嘉義縣滿一年的70歲以上低收、中低收入戶民眾可免費接種二劑型帶狀疱疹疫苗，今起開打，預計有近600人受惠。

嘉義縣長翁章梁、縣議員姜梅紅、翁聰賢、江志明、黃啟豪、江佩曄、詹琬蓁及嘉義縣衛生局長趙紋華等呼籲符合資格民眾盡早施打，透過「斬皮蛇」的行動劇傳遞正確就醫觀念及接種疫苗的重要性；翁章梁說，許多民眾曾經感染過水痘帶狀疱疹病毒，當免疫力低下時，容易再次出現帶狀疱疹，發病過程不舒服且恐有後遺症，因帶狀疱疹疫苗屬自費疫苗，每劑市價約8500元，兩劑費用約1萬7000元，對經濟弱勢長輩是不小負擔，因此縣府全額補助70歲以上低收、中低收入戶民眾進行接種，也提醒民眾發病後應盡快就醫，吃藥控制約兩週就能有效緩解病情。

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姜梅紅說，她曾多次罹患帶狀疱疹，甚至曾因發病部位在左眼，導致視力模糊，看不清楚，而必須進行眼角膜移植，因此現身說法，呼籲民眾要接種疫苗；黃啟豪表示，他曾在議會提案，請縣府編列經費為長輩免費接種帶狀疱疹疫苗，感謝縣府採納建議，防範弱勢長輩因染病而痛苦。

趙紋華說，衛生局表示，50歲以上成人有99.5％曾感染過水痘—帶狀疱疹病毒（VZV）， 50歲以上成人、曾感染過帶狀疱疹者及免疫功能低下族群屬風險族群，發病時會出現單側性、疼痛性水泡，部分患者甚至會有長期神經痛症狀，影響日常生活，且可能復發， 預防帶狀疱疹最有效的方法就是接種疫苗，希望以疫苗提升弱勢族群長者的免疫力。

趙紋華說，除打疫苗，均衡飲食、適當運動，規律作息、避免熬夜等健康習慣有助於降低帶狀疱疹發生風險，收到衛生局通知的民眾可儘快接種，接種相關訊息可洽嘉義縣各鄉鎮市衛生所或至嘉義縣衛生局官網查詢。

「斬皮蛇」的行動劇說明帶狀疱疹的正確觀念。（記者林宜樟攝）

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