急診壅塞改善 北市衛生局：申報滿床醫院減少

台北市衛生局3日表示，急診壅塞狀況已開始改善。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕近期急診壅塞情形備受關注，護理人力短缺，導致急診病人待床時間拉長。台北市衛生局表示，目前壅塞狀況已開始改善，平均每日申報滿床急救責任醫院家數2月底的從9到10家降為3月初的4到5家。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍今（3）日表示，衛生局持續監控急救責任醫院急診滿床情況，衛生局針對容易滿床的醫學中心提出3大作為，分別是與聯醫之間的「綠色通道」、轉院救護車費用補助及緊急醫療應變中心介入協助轉院。

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陳怡龍說，衛生局開通台大、馬偕、新光等醫學中心與台北市立聯合醫院之間的「綠色通道」，若醫學中心有轉床需求，可直接與聯醫聯繫、說明病情，經要收治的主治醫師確認後，就可以讓病人直接從各醫學中心的急診直接轉送到聯合醫院各病房，不用再經過一次急診，避免再一次的急診待床，此綠色通道已行之有年。

此外，台北市所有醫學中心若有轉床必要，而其他醫院願意且能夠收治，衛生局會針對轉院過程所產生的救護車費用，每一個成功轉院的案件補貼2500塊。

而針對須緊急處理的病患，若急救責任醫院醫療量能已滿，或者是暫時沒有辦法處理的時候，可以透過EMOC緊急醫療應變中心協助轉床。陳怡龍說，透過以上作為，可以確保即使在急診較壅塞的情況之下，醫院還能夠維持適當的運作。

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