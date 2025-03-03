健康網》BPA皮膚接觸吸收！ 拿電子產品、收據、信用卡都中

醫師舉例，滑鼠、手機殼、熱感應紙、信用卡等產品皆可能含有BPA；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去多以為雙酚A（BPA）只會出現在罐頭、塑膠水瓶等，但近日卻有外媒指出，10款蘋果官網產品含有BPA。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，BPA不只是會透過飲食下肚，還可直接滲透皮膚，干擾生殖系統、致癌，其使用範圍非常廣泛，舉凡滑鼠、手機殼、熱感應紙、信用卡、化妝品或塑膠運動器材等皆可見其身影，建議避開使用挑選BPA-Free產品，或是使用後立即洗手等方式，遠離BPA。

BPA影響生殖 孕婦和孩童尤注意

針對BPA之危害，張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，BPA會模仿人體雌激素，會干擾荷爾蒙系統，影響生殖健康、發育，甚至增加某些癌症的風險。研究發現，BPA可能降低男性睪固酮，影響精子數量，導致不孕；對女性來說，則可能干擾卵巢功能，甚至影響胎兒發育，若孕婦長期接觸BPA，未來孩子罹患內分泌相關疾病風險可能會更高。

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除此之外，BPA也與乳癌、攝護腺癌、甲狀腺疾病有關，甚至可能影響兒童的神經發育，導致 注意力不集中、過動症（ADHD）風險上升。

醫師提醒，BPA可能降低男性睪固酮，影響精子數量，導致不孕；示意圖。（圖取自shutterstock）

BPA會從皮膚吸收 且吸收率高

張家銘指出，BPA不僅會透過飲食下肚，更可怕的是，還會直接滲透皮膚，且吸收率比想像中還高。研究發現，只要手接觸含BPA的收據5秒鐘，就會有約1微克BPA沾在手指上，若手是濕的、油的，吸收量直接增加10倍，且這些BPA不只是附著在皮膚表面，它會慢慢滲透進去，24小時內大約有25%能夠穿透皮膚，進入血液循環。

更驚人的是，若工作需要長時間接觸BPA，比如每天摸熱感應紙10小時，每天BPA暴露量可能高達71微克！這雖然比目前的安全標準低42倍，但如果再加上食物、環境中的BPA，長期累積的影響根本無法忽視。

BPA常見物品一覽

既然BPA不利於健康，那麼為何要添加？張家銘解釋，BPA主要用途是製造塑膠，特別是聚碳酸酯（PC）塑膠和環氧樹脂（Epoxy resin），這些材料因耐用、透明、耐高溫，所以被廣泛用在3C產品外殼、食品罐頭內襯、醫療器材、建築材料等各種地方，其可能隨著時間釋放，尤其是受到摩擦、加熱（曬太陽）或潮濕時，更容易滲透到皮膚，最終進入人體。

1.手機殼、鍵盤、滑鼠、筆電外殼等電子產品上，每天用手摸，等於天天在吸收。

2.信用卡、會員卡、票卡：塑膠卡片可能含BPA，長期接觸風險更高。

醫師表示，收據、ATM單據、停車票等熱感應紙仍可能使用BPA材質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.熱感應紙：如收據、ATM單據、停車票等，即使台灣電子發票已改用無BPA材質，但某些國家仍在使用。

4.防曬乳、化妝品、指甲油：可能含有BPA或類似的替代物，如BPS。

5.塑膠運動器材、瑜伽墊：PVC材質產品可能含BPA，流汗後吸收更快。

6.防水外套、雨鞋、合成皮革：在加熱或摩擦後可能釋放BPA。

張家銘表示，雖然BPA幾乎無所不在，但還是可透過一些方式來降低風險，包括：減少接觸含BPA的塑膠製品，購買BPA-Free產品，並留意是否含有 BPS、BPF、TMBPF等替代物，同時也避免用塑膠容器加熱食物，改用玻璃或不鏽鋼容器。另外，接觸收據、信用卡後，記得用清水或肥皂洗手，別用酒精乾洗手，因研究發現，酒精會讓BPA吸收速度大增，並定期清潔3C產品，避免BPA微粒長期累積。

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