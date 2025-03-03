自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》BPA皮膚接觸吸收！ 拿電子產品、收據、信用卡都中

2025/03/03 20:39

醫師舉例，滑鼠、手機殼、熱感應紙、信用卡等產品皆可能含有BPA；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師舉例，滑鼠、手機殼、熱感應紙、信用卡等產品皆可能含有BPA；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去多以為雙酚A（BPA）只會出現在罐頭、塑膠水瓶等，但近日卻有外媒指出，10款蘋果官網產品含有BPA。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，BPA不只是會透過飲食下肚，還可直接滲透皮膚，干擾生殖系統、致癌，其使用範圍非常廣泛，舉凡滑鼠、手機殼、熱感應紙、信用卡、化妝品或塑膠運動器材等皆可見其身影，建議避開使用挑選BPA-Free產品，或是使用後立即洗手等方式，遠離BPA。

BPA影響生殖 孕婦和孩童尤注意

針對BPA之危害，張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，BPA會模仿人體雌激素，會干擾荷爾蒙系統，影響生殖健康、發育，甚至增加某些癌症的風險。研究發現，BPA可能降低男性睪固酮，影響精子數量，導致不孕；對女性來說，則可能干擾卵巢功能，甚至影響胎兒發育，若孕婦長期接觸BPA，未來孩子罹患內分泌相關疾病風險可能會更高。

除此之外，BPA也與乳癌、攝護腺癌、甲狀腺疾病有關，甚至可能影響兒童的神經發育，導致 注意力不集中、過動症（ADHD）風險上升。

醫師提醒，BPA可能降低男性睪固酮，影響精子數量，導致不孕；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，BPA可能降低男性睪固酮，影響精子數量，導致不孕；示意圖。（圖取自shutterstock）

BPA會從皮膚吸收 且吸收率高

張家銘指出，BPA不僅會透過飲食下肚，更可怕的是，還會直接滲透皮膚，且吸收率比想像中還高。研究發現，只要手接觸含BPA的收據5秒鐘，就會有約1微克BPA沾在手指上，若手是濕的、油的，吸收量直接增加10倍，且這些BPA不只是附著在皮膚表面，它會慢慢滲透進去，24小時內大約有25%能夠穿透皮膚，進入血液循環。

更驚人的是，若工作需要長時間接觸BPA，比如每天摸熱感應紙10小時，每天BPA暴露量可能高達71微克！這雖然比目前的安全標準低42倍，但如果再加上食物、環境中的BPA，長期累積的影響根本無法忽視。

BPA常見物品一覽

既然BPA不利於健康，那麼為何要添加？張家銘解釋，BPA主要用途是製造塑膠，特別是聚碳酸酯（PC）塑膠和環氧樹脂（Epoxy resin），這些材料因耐用、透明、耐高溫，所以被廣泛用在3C產品外殼、食品罐頭內襯、醫療器材、建築材料等各種地方，其可能隨著時間釋放，尤其是受到摩擦、加熱（曬太陽）或潮濕時，更容易滲透到皮膚，最終進入人體。

1.手機殼、鍵盤、滑鼠、筆電外殼等電子產品上，每天用手摸，等於天天在吸收。

2.信用卡、會員卡、票卡：塑膠卡片可能含BPA，長期接觸風險更高。

醫師表示，收據、ATM單據、停車票等熱感應紙仍可能使用BPA材質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，收據、ATM單據、停車票等熱感應紙仍可能使用BPA材質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.熱感應紙：如收據、ATM單據、停車票等，即使台灣電子發票已改用無BPA材質，但某些國家仍在使用。

4.防曬乳、化妝品、指甲油：可能含有BPA或類似的替代物，如BPS。

5.塑膠運動器材、瑜伽墊：PVC材質產品可能含BPA，流汗後吸收更快。

6.防水外套、雨鞋、合成皮革：在加熱或摩擦後可能釋放BPA。

張家銘表示，雖然BPA幾乎無所不在，但還是可透過一些方式來降低風險，包括：減少接觸含BPA的塑膠製品，購買BPA-Free產品，並留意是否含有 BPS、BPF、TMBPF等替代物，同時也避免用塑膠容器加熱食物，改用玻璃或不鏽鋼容器。另外，接觸收據、信用卡後，記得用清水或肥皂洗手，別用酒精乾洗手，因研究發現，酒精會讓BPA吸收速度大增，並定期清潔3C產品，避免BPA微粒長期累積。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中