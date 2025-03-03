「捐血家年華」號召7縣市熱血 謝震武喊目標1萬5千袋

謝震武強調，台灣缺血嚴重，幾個縣市血液庫存歷史新低，此時捐血正是及時雨。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕大大數位基金會今天（3日）在板橋車站站前廣場舉辦「大大攜手讓愛延續」捐血家年華，將串聯新北、台北、桃園、台中與高雄等7縣市合辦捐血，以1萬2000份血袋為目標，大大數位基金會董事長戴永輝也在活動中捐贈一輛高頂復康巴士，由市長侯友宜代表受贈。活動代言人謝震武指出，「捐人一袋，救人一家」希望以1萬5000袋為目標。

大大數位基金會今天舉辦「大大攜手讓愛延續」捐血家年華，邀請中華小兔子新生命協會、小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、慈芳關懷中心等公益單位設攤；侯友宜、戴永輝、謝震武與榮譽董事長李大維、立委蘇巧慧、吳琪銘、葉元之、張智倫與市府官員、市議員們皆出席，多名政要齊聚，現場冠蓋雲集，其中議員林國春更響應捐血。

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市長侯友宜（右4）、大大基金會董事長戴永輝（中）、代言人謝震武（左2）與榮譽董事長李大維（左3）、立委蘇巧慧（右3）、吳琪銘（左2）、張智倫（左1）等人出席，現場冠蓋雲集。（記者陳奕劭攝）

侯友宜表示，大大數位基金會熱心公益、疫情來臨時，不只捐贈防疫基金，也對身心弱勢的孩子特別照顧，去年捐贈100萬元，支持10家身心障礙服務單位，戴永輝親身投入捐血，善心義舉令人敬佩。他呼籲，血液有時效性，台灣缺血嚴重，呼籲大家共襄盛舉。

謝震武指出，每年農曆年後，因為國人出國較多，返國後一段時間無法捐血，工作人員也需休息，目前幾個縣市的庫存已達歷史新低，血液保存期只有4至7天，此時是血荒最嚴重之際，這時候捐血正是及時雨。他強調，「捐人一袋，救人一家」，不只滿足於1萬2000袋，希望以1萬5000袋為目標。

戴永輝說，基金會去年號召捐血獲得廣大迴響，共獲得1萬1810袋的血液，今年邀請台北市加入，目標募集1萬2000袋熱血，今年再度捐贈台北、新北、台中各一輛高頂復康巴士，希望協助行動不便、失能的長者。

大大數位基金會捐贈新北市府一輛高頂復康巴士，市長侯友宜（右5）、大大基金會董事長戴永輝（右4）、代言人謝震武（右1）與榮譽董事長李大維（右2）、立委蘇巧慧（中）、吳琪銘（左7）、葉元之（左6）張智倫（左5）等人相挺。（記者陳奕劭攝）

大大數位基金會號召七縣市捐血，以1萬2000袋熱血為目標。（記者陳奕劭攝）

大大數位基金會今天舉辦「大大攜手讓愛延續」捐血家年華，邀請中華小兔子新生命協會、小胖威利北區小作所、自閉症星福小站等公益單位設攤。（記者陳奕劭攝）

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