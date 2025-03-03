創任職最久校長紀錄 嘉藥前董事長王昭雄辭世

嘉南藥理大學前董事長王昭雄辭世，享壽84歲。（嘉南藥理大學提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾為全國大專院校任職最久的校長、也是嘉南藥理大學的前董事長王昭雄，上個月27日辭世，享壽84歲，他致力推動台灣醫藥教育，備受推崇。校方指出，王昭雄全力推動嘉藥永續發展，並對台灣醫藥教育貢獻卓著，為表達對他的崇高敬意，公祭典禮待確認後擇日公告，屆時供社會各界人士前往弔唁。

王昭雄1942年出生於台南，父親王趁經營藥業有成，見戰後台灣醫藥資源匱乏，於是結合藥界與教育界人士，在1966年創建台灣第1所培育藥師的專門學校「嘉南藥學專科學校」。王昭雄1964年自成功大學化學系畢業後，到海外深造，分別取得美國艾克朗大學化學碩士、日本東北藥科大學藥學博士學位。

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待1973年歸國後，王昭雄就到嘉南藥專（嘉南藥理大學前身）服務，歷任主任秘書、教務主任與副校長，並於1974年接任校長，時年32歲。

2009年王昭雄卸任校長後，榮膺董事長，其間擔任嘉藥校長35年，可說是全國大專校院任職最久的校長。

王昭雄校長任內，嘉藥不僅於1996年率先全國升格為「嘉南藥理學院」，並於2000年改制為「嘉南藥理科技大學」，後於2014年再度更名為「嘉南藥理大學」，成為台灣醫藥教育的重鎮。

校方提到，王昭雄也很熱心公益，關懷社會，曾擔任台南市西區扶輪社長，積極推動慈善活動；1996年起擔任王趁基金會董事長，對弱勢學生提供資助。2009年，王昭雄獲頒泰國蒙庫國王科技大學榮譽博士學位，成為首位獲此殊榮的台灣人。

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