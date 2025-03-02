借鏡新加坡2-2》MET攜駐星代表處辦講座 推廣台灣國際醫療

MET與駐新加坡代表處共同推出「iTaiwanHealth」群組，並從3月1日起，每2週播出一集特色醫療健康講座，其中首集講座邀請中醫大附醫國際醫療中心院長黃致錕現身說法。（MET提供）

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借鏡新加坡2-1》分級醫療未落實 恐成國際醫療推廣阻力

〔記者林志怡／台北報導〕新南向政策是我國展現「軟實力」的重要策略，台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）在駐新加坡代表處及台灣5大知名醫學中心等協助下，推出「iTaiwanHealth」群組，並從3月1日起，每2週播出一集「台灣國際醫療服務宣傳特色醫療健康講座」，希望藉此推廣赴台國際醫療的可能性。

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MET是台灣對外最大醫療合作平台，力求善用我國醫療優勢與技術、人才訓練能力，協助東南亞國家、維持雙方往來。

針對我國醫療優勢，MET執行長吳明彥說，新加坡長期是東南亞地區的醫療輸出國，是我國新南向政策目標區域中，醫療技術最先進的區域之一，但台灣在醫療花費上，相對容易負擔，且部分先進醫療技術比新加坡更早開放，如星國尚未開放的細胞治療，我國在特管辦法規定下，已經實施多年。

此外，吳明彥說，我國各大醫學中心尚有許多優秀的醫師與特色醫療方案，MET在駐新加坡代表處代表童振源等大力協助下，推出「iTaiwanHealth」群組，並前往新加坡當地進行國際醫療服務拓銷活動，希望邀請更多具有醫療需求的新加坡人士赴台。

除推出群組服務，MET也與駐新加坡台北代表處及台灣5大知學中心，共同舉辦台灣特色醫療健康講座，3月1日起每隔2週在MET Youtube頻道播出一場，第一場由「亞洲減重手術教父」的中醫大附醫國際醫療中心院長黃致錕現身說法，未來也希望透過頻道播出，讓國際友人了解來台灣醫療的無限可能。

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