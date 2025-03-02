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健康 > 醫療急先鋒

借鏡新加坡2-1》分級醫療未落實 恐成國際醫療推廣阻力

2025/03/02 14:57

MET日前率領多家醫院赴新加坡進行國際醫療服務拓銷活動，並與新加坡企業就醫務管理等議題進行交流。（記者林志怡攝）

MET日前率領多家醫院赴新加坡進行國際醫療服務拓銷活動，並與新加坡企業就醫務管理等議題進行交流。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國持續推動新南向政策，希望通過醫療等軟實力輸出，在國際關係尋求破局。去年11月台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）率團赴新加坡進行交流活動，並與當地醫療相關集團對話，多位醫師認為，台灣的分級醫療沒能落實，不只造成國內醫療體系的負擔，對於發展國際醫療、輸出醫療資源都有影響。

MET由國內12大醫療服務體系、3家學協會及4家健康醫療產業業者捐助成立，是台灣對外最大醫療合作平台，負責協調、媒合各項國際醫療與產業互動事宜，日前率領多家醫院赴新加坡進行國際醫療服務拓銷活動，並與新加坡企業就醫務管理等議題進行交流。

新加坡OUE集團首席營運官陳一中指出，OUE集團在新加坡具有120餘家醫院與診所，也向外拓展醫療業務，投資印尼、緬甸等醫療機構，但對於集團而言，建醫院不是最優先事項，集團更著重於發展基層照護，希望患者在診所、公私立完成醫療需求，減輕醫院的負擔。

新光醫院泌尿科教授級主治醫師邱文祥指出，新加坡作為醫療輸出國很長一段時間，且新加坡具有靈活的醫療生態，一位主治醫師在公立醫院從業多年後，會有離開公共單位、轉往私立單位就職的傾象，也因此該國具有很強的診所聯盟，並具備許多可以外銷的醫療資源。

對於台灣現況，邱文祥指出，台灣的醫師生態與新加坡相反，多數台灣醫師在大型醫學中心從業很長一段時間後，偏好繼續在大型醫學中心就職，獨立開業、到診所等經營的意願相對不高。

邱文祥認為，新加坡資深醫師會前往基層進行照護，這是當地與台灣醫療間最大的不同，也因此比較難產生像新加坡這樣的診所聯盟體系，組成類似「小型機動部隊」的醫療外銷團體，靈活度相對較低。

然而，義大大昌醫院院長張基昌直言，各國都希望醫療是金字塔型，讓決大部分的醫療需求在基層照護解決，大型醫療院所則負責急重難罕，但難就在於如何克服人心，台灣目前仍未能落實分級醫療，除了對醫療體系造成的負擔外，也不利於我國向外輸出醫療資源，或推廣國際醫療。

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