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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

眼皮下垂遮視野 醫教6撇步讓你炯炯有神

2025/03/02 13:05

1名53歲女性患者上眼皮下垂（左），經皮膚外科手術，術後1個月（右）上眼皮鬆弛及皺紋問題明顯改善。（安南醫院提供）

1名53歲女性患者上眼皮下垂（左），經皮膚外科手術，術後1個月（右）上眼皮鬆弛及皺紋問題明顯改善。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名53歲女性上眼皮隨著年紀增長漸下垂並遮住部分視野，影響社交生活與外觀，到安南醫院皮膚科就診。經理學檢查發現其上眼皮遮住瞳孔上緣，並在外側產生明顯垂墜眼皮，在排除提眼瞼肌無力及其他神經學或外傷造成的因素後，安排外科手術改善垂墜眼皮，術後追蹤1個月，外觀已恢復正常，視野遮蔽症狀不再發生。同時，也建議透過6撇步保養減緩眼周老化。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，眉毛和眼睛是臉部外貌最重要的組成，所表現的臉部表情在社交活動中可以向他人傳達不同的訊息。然而，這2部位是臉部最容易老化的區域，在皮膚病理下，老化的眼周皮膚可見斷裂的彈性蛋白及變少的膠原蛋白，致使眼周皮膚薄、支撐力大幅下降產生老化，而最主要的原因就是紫外線對皮膚組織的影響。

相對於西方人，亞洲女性通常有較高的眉毛和較寬的上眼瞼，同時有更多的眼眶脂肪。這些特點使得亞洲人眼周老化表現與西方人不同，主要表現在上眼瞼皮膚的外側垂墜、眉毛下垂及明顯的眼眶周皺紋，也由於亞洲人皮下脂肪較厚，初期老化時眼皮仍顯得飽滿，但之後眼皮逐漸鬆弛下垂，可能形成「三角眼」或「眼皮搭眼睫毛」的現象。

羅子焜表示，亞洲人較常見的眼皮老化是上眼皮鬆弛導致視野受影響，可能需要以「提眼瞼肌手術」或「上眼皮拉皮」來改善，治療方法取決於老化程度、患者膚質及期望的效果，可分為非侵入性（適合輕度老化）、微創注射（中度老化）及手術類（重度老化）等3大類。

羅子焜並說，平時保養有助改善、減緩眼周老化，建議可落實6項生活習慣來改善：1.保持良好睡眠，每天7-9小時優質睡眠，避免熬夜；2.健康飲食與營養補充，多攝取抗氧化食物，補充Omega-3脂肪酸，減少精製糖與加工食品及多喝水，每日飲用2000c.c.以上；3.避免紫外線傷害，佩戴防UV太陽眼鏡，塗抹眼周專用防曬品及加強眼周保濕與修護，避免長時間陽光直射。

4.減少眼部疲勞與壓力；5.正確眼部保養，使用溫和眼霜（含胜肽、維生素C、玻尿酸等成分），避免過度刺激；6.避免抽菸與過量飲酒，因抽菸會造成血管收縮，減少眼周血液循環，導致黑眼圈、乾燥與皺紋加深。他提醒如發現眼周有老化問題，建議及早諮詢皮膚科醫師，以獲得有效治療。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜。（安南醫院提供）

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