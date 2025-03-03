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健康網》減脂吃白蝦！ 漁業署教「紹興醉蝦」品嚐辦桌大菜

2025/03/03 08:31

漁業署分享自製「紹興醉蝦」料理。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

漁業署分享自製「紹興醉蝦」料理。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蝦子高蛋白低脂肪，營養豐富，更是辦桌不可少的料理之一！農業部漁業署於臉書專頁指出，白蝦低脂肪、高蛋白是減脂幫手，想要自製「紹興醉蝦」超簡單，只要汆燙白蝦，並以紹興酒液浸泡，放入冷藏直到入味，就可以享用冰涼清爽的紹興醉蝦！

漁業署指出，白蝦為熱帶型種類，有環境適應力強、成長快速等優點，是目前台灣最重要的海水養殖蝦類，台灣以嘉義、台南、高雄、屏東與台東為主要盛產地，其中西部地區習慣與虱目魚、鱸魚等魚類混養；東部則是以專養為主。

漁業署表示，白蝦為熱帶型種類，有環境適應力強、成長快速等優點，是目前台灣最重要的海水養殖蝦類；示意圖。（資料照）

漁業署表示，白蝦為熱帶型種類，有環境適應力強、成長快速等優點，是目前台灣最重要的海水養殖蝦類；示意圖。（資料照）

白蝦低脂、高蛋白 適合減脂者吃

白蝦營養價值高！漁業署提及，白蝦低脂肪、高蛋白，每100公克僅含1公克脂肪，卻含高達21.9公克的蛋白質，此外，更是補鈣、補鐵好幫手。

漁業署說，低脂肪的白蝦是減脂好幫手，因此分享「紹興醉蝦」料理方式，在家簡單汆燙，後續以調和好的紹興酒液浸泡，放入冷藏直到入味，就可以享用！不過，雖然吃醉蝦不是真的喝酒，但料理時有用紹興酒作為醃漬材料，還是建議大量食用後避免開車，以免造成酒駕問題。

●準備材料：白蝦250公克、鹽1茶匙、魚露3大匙、紹興酒300c.c.、衛生冰塊200公克。

●作法：

1.白蝦洗淨備用，接著取一容器加入所有調料與涼白開水300公克，調和備用。

2.鍋裡燒開水，將白蝦燙熟，瀝乾水後，倒入調和好的紹興酒液中浸泡。

3.浸泡過程中可放入冰箱冷藏，待白蝦入味即可享用。

漁業署指出，白蝦低脂肪、高蛋白，每100公克僅含1公克脂肪，卻含高達21.9公克的蛋白質；示意圖。（資料照）

漁業署指出，白蝦低脂肪、高蛋白，每100公克僅含1公克脂肪，卻含高達21.9公克的蛋白質；示意圖。（資料照）

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