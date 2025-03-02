健康網》維生素D不只補鈣顧骨！ 營養師：助孕媽咪護心

營養師分享，婦女在孕期中，心臟輸出量和血液循環量會增加，更容易感到心跳加快，此時若體內維生素D濃度足夠，就能調節心臟肌肉細胞功能，維持心臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D是人體不可或缺的營養素，除了補鈣、護骨外，對孕媽咪來說尤其重要。營養師夏子雯表示，孕婦體內維生素D濃度應介於30-100ng/mL，不足易提高罹患妊娠糖尿病、子癇前症、早產等風險。尤其婦女在孕期中，心臟輸出量和血液循環量會增加，更容易感到疲勞、心跳加快，若有攝取足夠的維生素D，便能調節心臟肌肉細胞功能，維持正常的心臟收縮和血壓。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文分享，根據106-108年「懷孕婦女營養狀況追蹤調查」發現，20歲以上懷孕婦女之維生素D缺乏的比率為30.2%。

請繼續往下閱讀...

她表示，孕婦的維生素D正常濃度要介於30-100ng/mL，以利於孕婦與胎兒生長發育。當孕婦血液中維生素D濃度不足時，會提高罹患妊娠糖尿病、子癇前症、早產、胎兒發育過小、新生兒上呼吸道感染、腸道疾病等。

維生素D對人體及孕婦好處

夏子雯指出，維生素D好處多，舉凡增進鈣吸收、預防骨質疏鬆，治療或預防軟骨症和佝僂病；幫助骨骼與牙齒的生長發育；促進釋放骨鈣，以維持血鈣平衡；助於維持神經、肌肉的正常生理；還能抗發炎、抗過敏、減少睡眠障礙、維持情緒穩定、抵抗憂鬱、抗癌、減緩經前症候群不適等。

而孕婦在孕期攝取維生素D，除了能調節免疫細胞的功能和活性，提高對病原體的抵抗能力外，由於懷孕中的婦女，心臟輸出量和血液循環量會增加，容易感到疲勞、呼吸急促、心跳加快，若此時體內維生素D濃度足夠，便能參與調節心臟肌肉細胞的功能，維持正常的心臟收縮和血壓，對心臟健康有益。

夏子雯提醒，各學會建議孕婦需補充維生素D3的劑量皆不同，民眾要依照抽血數值做攝取劑量上的調整；另外，抗癲癇、類固醇等藥物可能會干擾維生素D代謝，應避免同時服用；最後也要注意，攝取過量維生素D也會使身體不適，引起頭痛、虛弱、疲勞、想睡、胃口不佳、口乾舌燥、口中有金屬味、噁心、嘔吐等副作用。

營養師提醒，攝取過量維生素D也會使身體不適，如頭痛、虛弱、疲勞、想睡等；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法