HPV疫苗真有效！ 美研究：子宮頸癌前病變降8成

據美國CDC最新報告，人類乳突病毒（HPV）疫苗可顯著降低美國年輕女性的子宮頸癌前病變風險，證實其在預防癌症中的重要作用；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據醫療網站《MedicalXpress》報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）於3月1日發布最新報告，進一步證實人類乳突病毒（HPV）疫苗有效降低美國年輕女性的子宮頸癌風險。研究顯示，2008年至2022年間，20至24歲接受子宮頸癌篩檢的女性的癌前病變發生率下降約8成。這項發現以數據駁斥爭議，為疫苗的安全性與效益增添科學佐證。

HPV是一種常見的性傳播病毒，多數感染無症狀且可自行消退，但部分未清除的感染可能演變為癌症。根據CDC統計，全美每年約新增3.7萬例HPV相關癌症，其中以子宮頸癌最為突出。為此，美國自2006年起建議11至12歲女孩接種HPV疫苗，2011年起擴及同齡男孩，並允許26歲以下未接種者補打疫苗。如今20多歲的女性，多屬接種世代，疫苗效益在此族群中顯現。

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報告涵蓋2008至2022年全美五個監測點的數據，刊於《發病率與死亡率週報》（MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report）。研究發現，隨著疫苗接種率提升，20至24歲女性的癌前病變比率下降約80%，顯示疫苗有效阻斷高風險HPV感染。

國際趨勢與此一致，多國報告顯示，年輕且接種率高的族群中，子宮頸癌前病變顯著減少。美國因無全國性癌症登記系統，透過五地抽樣推估全國情況，研究方法具代表性。

然而，HPV疫苗曾引發爭議。美國衛生與公眾服務部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）於2019年公開質疑疫苗安全性，稱其為「史上最危險疫苗」。他與反疫苗團體關係密切，並涉入針對疫苗製造商默克（Merck）的訴訟，計畫將相關收入轉讓家人。此立場與科學共識相悖，CDC報告則以數據駁斥其說法，強調疫苗安全性經嚴格驗證。

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