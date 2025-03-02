健康網》氣胸為單側胸痛！ 醫：「這種」恐是主動脈剝離

音樂才子方大同昨（1）日驚傳在2月21日離世，享年41歲。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同在昨（1）日驚傳過世，享年41歲。經紀公司表示，方大同在2月21日平靜離世；雖未說明確切死因，然據報導指出，其於2010年曾因「氣胸」住院，之後也數度復發。台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，單側胸痛是年輕人氣胸症狀之一，但胸痛位置不同，反映之疾病大不同，若為單左側疼痛，可能是心臟或主動脈剝離，需緊急就醫。

胸痛4類型 若為兩側疼痛恐是肺部疾病

何建輝在粉專「胸腔內科-何建輝醫師」與個人網站發文提醒，胸痛分成單側及雙側，可大致分為4種疼痛類型，如下：

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1.如果是單左側疼痛，可能是心臟或主動脈剝離，必須小心。

2.如果是單側疼痛，年輕人須注意可能是「氣胸」，年長者則要小心「膿胸」。

3.如為兩側疼痛則可能是肺部疾病，例如缺氧、氣喘、心肌梗塞發作等。

4.若為胸部正中間疼痛，且疼痛時機點是睡覺前或躺下來時，可能是胃食道逆流，須看胃腸科。

醫師提醒，若為胸部正中間疼痛，且疼痛時機點是睡覺前或躺下來時，可能是胃食道逆流，須看胃腸科；示意圖。（圖取自shutterstock）

胸痛伴隨冒冷汗、呼吸困難 速就醫

哪種胸痛需直接到急診就醫？何建輝指出，胸痛可能代表心血管、肺部呼吸、消化系統、神經肌肉等問題，當中若出現冒冷汗、呼吸困難時，須立即做緊急醫療，建議直接至急診就醫。接著，在急診時首要動作便是摸患者的手腳是否冰冷，若手腳冰冷，代表可能影響到血壓，甚至是危急的心肌梗塞情況。

何建輝舉例，在Covid-19盛行時，若肺部出現雙側大面積的肺炎，就可能使氣體交換困難，血氧特別低，就會出現呼吸困難症狀。

局部單點胸痛 可指出明確點則不擔心

何建輝進一步說明，若可用一根手指頭指出疼痛的位置，通常是局部的筋骨痠痛或局部性疼痛，較不屬於系統性危及生命的症狀；另外，時有時無的疼痛也屬於這類，可能是患者做某個姿勢、牽扯到某個肌肉時才會感到疼痛，無需太緊張。

何建輝分享，診間中時常有病人主述胸痛，但其症狀屬較不危急的，例如當病人主述「胸口正中間會疼痛」時，通常會先詢問是否有心律不整或外傷、外觀是否有水痘或水泡，也會先照X光，若上述症狀皆無，則會進一步詢問是否在睡覺或躺下時容易胸痛，若屬於躺下時會有胃悶、胸口後面劇烈疼痛，甚至胃酸逆流的情況，也就是俗稱「火燒心」的胃食道逆流，這時開胃藥通常能緩解症狀。

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