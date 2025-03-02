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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》當歸不僅溫補暖身！ 醫曝4好處：有助降血糖

2025/03/02 20:01

醫師表示，當歸不僅能暖身，還有降血糖、幫助婦科調理、保護腎臟、維持心血管健康等益處。（資料照）

醫師表示，當歸不僅能暖身，還有降血糖、幫助婦科調理、保護腎臟、維持心血管健康等益處。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當歸作為一種傳統中藥材，不僅擁有溫補的作用，還有其他意想不到的功能喔！鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，當歸不僅能幫助暖身、補血，還有降血糖、幫助婦科調理、保護腎臟、維持心血管健康等益處。

李思賢指出，當歸在現代科學研究中，展現出多方面的健康價值，尤其「降血糖」的潛力值得注意。他分享自身實驗結果發現，吃完當歸隔天的血糖真的比平時還低，值得糖尿病患者和其他需要改善代謝健康的人群適量嘗試。

當歸多醣體 助降低空腹血糖

根據研究，當歸中含有一種關鍵成分，當歸多醣體（APS），這是它調節血糖的秘密武器。研究表明，當歸多醣體可以有效降低空腹血糖，尤其是在血糖控制不佳的情況下，效果更加明顯。

在動物實驗中，當歸多醣體能顯著降低糖尿病小鼠的空腹血糖，還可以透過調節細胞因子水平，改善整體代謝功能。這說明，當歸不僅能短期穩定血糖，還可能幫助身體建立更健康的代謝平衡，對糖尿病患者來說是一個值得嘗試的輔助選擇。

醫師分享，當歸中的當歸多醣體（APS），能有效降低空腹血糖。（資料照）

醫師分享，當歸中的當歸多醣體（APS），能有效降低空腹血糖。（資料照）

當歸護腎顧心 還能緩解經痛

當歸的作用可遠不止於此。它長期以來被用於婦科調理，是幫助改善月經不調、緩解痛經的良藥。

此外，當歸還能幫助保護腎臟，減少高血糖引起的氧化壓力，對糖尿病相關的腎病變有一定效果。同時，當歸中的活性成分還對心血管健康有益，可以改善血液循環，降低血栓形成的風險，對於血管健康也是一種有效的支持。

3類人食用當歸要注意

不過，雖然當歸有許多健康益處，但它畢竟是一種藥材，使用時還是需要謹慎。糖尿病患者在使用當歸時，務必注意監測血糖，避免血糖過低的風險，並且要與主治醫師保持密切溝通，將當歸作為輔助治療的一部分，與飲食、運動及其他降糖方案相結合。

孕婦、哺乳期婦女以及腫瘤患者等特殊人群，也需在醫師指導下使用，以免影響健康或其他療程。此外，當歸並非人人適用，建議先諮詢專業人士，再進行合理使用。

最後，李思賢提醒，改善和維持健康始終是一場需要全面努力的過程，當歸可以作為一位可靠的助手，但絕非唯一的解決方案，生活中仍需合併其他良好的飲食和習慣。

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