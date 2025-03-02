限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》愛美穿「恨天高」恐惹痔瘡！ 醫教3原則減傷害
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕高跟鞋幾乎是所有愛美人士的「標配」，甚至不少人會穿到恨天高。不過，醫師陳威智提醒，長期穿高跟鞋除了傷害足部，還可能對臀部造成壓力，間接提高痔瘡風險。如果真的沒辦法捨棄高跟鞋，至少做到3原則：盡量挑選圓頭粗跟的鞋型、鞋跟高度控制在3到5公分、外出額外攜帶一雙平底鞋替換，藉此減少傷害。
禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文指出，長期穿高跟鞋除了傷害足部，在穿著期間，對臀部所造成的壓力，以及肛門周圍的摩擦，也是有可能間接提高痔瘡的風險。嚴重的話，甚至可能導致肛門周圍組織反覆發炎，需要透過手術才能治療。
至於該怎麼預防？陳威智表示，當然不穿或少穿絕對是最好的方法，但相信這對很多人來說應該幾乎是不可能的，那麼既然無法和高跟鞋「say no」，他建議至少儘量遵循以下3原則，將高跟鞋對身體的傷害降至最低。
請繼續往下閱讀...
●盡量挑選圓頭粗跟的鞋型。
●鞋跟高度控制在3到5公分內。
●外出額外攜帶一雙平底鞋隨時替換。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應