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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》愛美穿「恨天高」恐惹痔瘡！ 醫教3原則減傷害

2025/03/02 20:05

醫師表示，長期穿高跟鞋除了傷害足部，還可能對臀部造成壓力，間接提高痔瘡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長期穿高跟鞋除了傷害足部，還可能對臀部造成壓力，間接提高痔瘡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高跟鞋幾乎是所有愛美人士的「標配」，甚至不少人會穿到恨天高。不過，醫師陳威智提醒，長期穿高跟鞋除了傷害足部，還可能對臀部造成壓力，間接提高痔瘡風險。如果真的沒辦法捨棄高跟鞋，至少做到3原則：盡量挑選圓頭粗跟的鞋型、鞋跟高度控制在3到5公分、外出額外攜帶一雙平底鞋替換，藉此減少傷害。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文指出，長期穿高跟鞋除了傷害足部，在穿著期間，對臀部所造成的壓力，以及肛門周圍的摩擦，也是有可能間接提高痔瘡的風險。嚴重的話，甚至可能導致肛門周圍組織反覆發炎，需要透過手術才能治療。

至於該怎麼預防？陳威智表示，當然不穿或少穿絕對是最好的方法，但相信這對很多人來說應該幾乎是不可能的，那麼既然無法和高跟鞋「say no」，他建議至少儘量遵循以下3原則，將高跟鞋對身體的傷害降至最低。

●盡量挑選圓頭粗跟的鞋型。

●鞋跟高度控制在3到5公分內。

●外出額外攜帶一雙平底鞋隨時替換。

醫師建議，想要杜絕高跟鞋帶來身體傷害，外出可以額外攜帶一雙平底鞋隨時替換；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，想要杜絕高跟鞋帶來身體傷害，外出可以額外攜帶一雙平底鞋隨時替換；圖為情境照。（圖取自freepik）

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