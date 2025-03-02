健康網》長者每日多500步 國健署：降14％心血管疾病風險

國健署指出，70歲以上每天多步行500步，罹患心臟病、中風或心臟衰竭的風險可降低14%；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「多動」有益身體健康，但對長者而言，可能覺得游泳麻煩，籃球打不動，網球、棒球、足球、羽毛球找不到搭檔，想做瑜伽或有氧運動也有難度；對此，國民健康署在臉書指出，「健走」對高齡長輩是CP值超高的運動，不僅成本低、對膝蓋負擔小，還可增強肌力與心肺能力，且隨時隨地都能進行，70歲以上每日多走500步，可降低14％心血管疾病風險。維持健康不妨從增加健走步數開始。

國健署指出，依據美國心臟協會於2023年「心臟代謝健康科學研討會」發表之研究，發現70歲以上高齡族群，與每日步數少於2000步的人相比，每天多步行500步，罹患心臟病、中風或心臟衰竭的風險可降低14%。

請繼續往下閱讀...

●費力身體活動：降低約20-30％心血管疾病及中風風險。

●中等強度身體活動：降低約10-20％心血管疾病及中風風險。

●70歲以上：每日多走500步，降低14％心血管疾病風險。

●每天規律的運動30分鐘：可降低罹患大腸癌、乳癌和子宮內膜癌的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法