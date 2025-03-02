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健康網》長者每日多500步 國健署：降14％心血管疾病風險
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「多動」有益身體健康，但對長者而言，可能覺得游泳麻煩，籃球打不動，網球、棒球、足球、羽毛球找不到搭檔，想做瑜伽或有氧運動也有難度；對此，國民健康署在臉書指出，「健走」對高齡長輩是CP值超高的運動，不僅成本低、對膝蓋負擔小，還可增強肌力與心肺能力，且隨時隨地都能進行，70歲以上每日多走500步，可降低14％心血管疾病風險。維持健康不妨從增加健走步數開始。
國健署指出，依據美國心臟協會於2023年「心臟代謝健康科學研討會」發表之研究，發現70歲以上高齡族群，與每日步數少於2000步的人相比，每天多步行500步，罹患心臟病、中風或心臟衰竭的風險可降低14%。
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●費力身體活動：降低約20-30％心血管疾病及中風風險。
●中等強度身體活動：降低約10-20％心血管疾病及中風風險。
●70歲以上：每日多走500步，降低14％心血管疾病風險。
●每天規律的運動30分鐘：可降低罹患大腸癌、乳癌和子宮內膜癌的風險。
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