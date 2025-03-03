健康網》運動抵銷含糖飲傷害？ 醫：僅能減輕風險

研究發現，愛喝含糖飲料者，即使有充足運動，也只能減輕糖尿病風險，無法完全抵銷；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕含糖飲料就像裹著甜蜜的毒藥，明知道對身體不好，甚至可能引發糖尿病等，但想戒斷恐怕難上加難；因此喜愛手搖飲民眾就想問「不戒手搖但多運動是否有效？」對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述《糖尿病學》（Diabetologia）上1篇研究指出，愛喝含糖飲料者，即使有充足運動，也只能減輕糖尿病風險，無法完全抵銷。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，該研究時間長達30多年，追蹤將近20萬名男女受試者的飲食、運動及健康狀態，總共記錄近2萬例第2型糖尿病病例。其中「充足運動」指的是符合美國身體活動指南，即≧7.5 MET（特定身體活動期間的代謝率）小時/週或≧150分鐘/週，符合即身體活動充足，反之則身體活動不足。研究受試者罹患糖尿病的風險如下：

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●身體活動充足

幾乎不喝含糖飲料：基準（風險比=1）。

每個月喝1-4次含糖飲料：風險比=1.09。

每週喝2次以上含糖飲料：風險比=1.22。

蔡明劼說明，值得注意的是，有運動但是愛喝含糖飲料，風險比也高達1.22，表示運動雖然能減輕傷害，但無法完全抵銷含糖飲料的風險。

●身體活動不足

幾乎不喝含糖飲料：風險比=1.22。

每個月喝1-4次含糖飲料：風險比=1.28。

每週喝2次以上含糖飲料：風險比=1.51。

蔡明劼提到，研究包括含糖飲料和代糖飲料，均會提高糖尿病風險。雖然只發現關聯性，無法確認因果關係，但原則上用代糖飲料取代含糖飲料仍比較好，喝無糖或純水更好。

●身體活動充足

幾乎不喝代糖飲料：基準 （風險比=1）。

每個月喝1-4次代糖飲料：風險比=1.05。

每週喝2次以上代糖飲料：風險比=1.07。

​

●身體活動不足

幾乎不喝代糖飲料：風險比=1.21。

每個月喝1-4次代糖飲料：風險比=1.21。

每週喝2次以上代糖飲料：風險比=1.30。

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