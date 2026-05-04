安鼠之亂》延燒全球16城市 研究揭鼠輩恐藏50種病原體 它最麻煩

城市中的老鼠問題正逐漸從環境衛生議題，擴大為公共衛生風險。（高雄市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕城市中的老鼠問題正逐漸從環境衛生議題，擴大為公共衛生風險。根據《科學進展》（Science Advances）期刊，研究全球16個城市，長達7至17年，其中有11個城市「老鼠通報數」明顯成長。值得注意的是，老鼠可攜帶並傳播超過50種病原體與寄生蟲。

這項研究由美國里奇蒙大學（University of Richmond）生物系教授喬納森．L．理查森（Jonathan L. Richardson）領軍，成員跨越全球多個學術與政府機構，並於2025年初刊登，由多國學者共同進行，城市包括華盛頓特區、舊金山、多倫多、紐約、阿姆斯特丹、芝加哥、波士頓、奧克蘭、水牛城、堪薩斯城、辛辛那提、達拉斯、聖路易斯、東京、路易維爾、紐奧良等地。

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暖冬造成老鼠繁殖 都市食物來源又多

研究團隊認為，氣候暖化可能是重要因素之一。當冬季變短、低溫天數減少，老鼠能夠更長時間覓食、繁殖與活動；同時，都市化提供牠們穩定食物來源、建築縫隙、地下管線與垃圾堆積環境，使城市成為適合老鼠生存的棲地。

從醫療與防疫角度來看，老鼠可能攜帶多種人畜共通病原體。不過，研究特別強調，不可解讀為「城市中的病毒或細菌感染率已經上升」。至於老鼠相關疾病包括鉤端螺旋體病、漢他病毒肺症候群、鼠型斑疹傷寒與腺鼠疫等。

鉤端螺旋體病傳播 較令人憂心

喬納森．L．理查森指出，鉤端螺旋體病與細菌感染有關，也是最受關注、威脅人類健康的疾病之一。鉤端螺旋體存在於老鼠的腎臟中，隨尿液排泄至環境中，污染水源或土壤，人類若皮膚傷口、黏膜接觸受污染積水，便可能感染。症狀可從發燒、頭痛、肌肉痠痛，到黃疸、腎臟損傷甚至嚴重出血不等。

研究也特別指出，暖化可能使鉤端螺旋體相關風險增加。過去寒冷地區的水體在冬季可能結冰，不利於部分病原體持續存在；但若氣溫升高，原本結冰的環境變成積水，細菌更可能在水中維持較長時間。加上老鼠活動期延長，人類在暴雨、淹水、下水道維修、清理垃圾或接觸污染環境時，暴露風險可能增加。

此外，老鼠也可能成為鼠疫桿菌（Yersinia pestis）、沙門氏菌，以及具抗藥性之金黃色葡萄球菌的宿主。老鼠攜帶的病毒中，最危險的是漢他病毒；首爾病毒（Seoul virus）也是漢他病毒的一種，特別常由褐家鼠攜帶，可導致人類出現出血熱伴隨腎病症候群（HFRS）。此外，淋巴細胞性脈絡叢腦膜炎病毒（LCMV）也可透過老鼠糞、尿污染食物而傳播給人類。

此項研究提醒世人，鼠患不只是城市觀感或環境清潔問題，更可能是氣候變遷下的新興公共衛生警訊。面對暖化、人口集中與城市擴張，未來的防疫策略不能只等疾病爆發後才處理，而應結合都市規劃、垃圾管理、病媒監測與民眾教育，提早降低鼠媒疾病的潛在威脅。

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