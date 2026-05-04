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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

歷經12次流標 基隆市立醫院住宿型長照機構今動工

2026/05/04 14:14

基隆市立醫院「住宿式長照機構公共化資源計畫既有建物整修工程」今（4）日終於動工。（基隆市政府提供）

基隆市立醫院「住宿式長照機構公共化資源計畫既有建物整修工程」今（4）日終於動工。（基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕歷經12次招標流標，基隆市立醫院於今（4）日舉行「布建住宿式長照機構公共化資源計畫既有建物整修工程」開工典禮。基隆市副市長邱佩琳主持，與中央及地方各界貴賓共同見證。邱佩琳表示，未來市立醫院將結合醫療與長照服務，將新增99床服務量能，打造在地整合照護的重要樞紐，展現市府持續建構友善高齡環境的決心。

因應基隆市人口快速高齡化及長期照顧需求持續攀升，市府近年積極布建多元長照資源，全面提升服務量能。其中，社區式長照機構（日間照顧中心）已由3年多前的9家，大幅成長至16家；在住宿式服務方面，透過這次活化市立醫院既有空間，預計新增99床服務量能，提供長者更安心、穩定的照護環境。

邱佩琳致詞指出，基隆市住宿型機構佔床率已高達95%，依《長期照顧服務法》設立之住宿式長照機構僅1家、服務27人，資源明顯不足。待市立醫院整修完成後，住宿式床位將由27床大幅提升至126床，顯著強化服務量能。

她強調，未來透過醫療與長照整合，不僅提升照護品質，也讓長者獲得更完整的健康支持。邱佩琳進一步表示，市府已規劃於社福園區新增至少400床住宿式服務量能，持續擴充長照資源，並強化服務網絡的整合，朝向建立更完善的在地照護體系邁進。

基隆市衛生局長張賢政表示，本案由基隆市立醫院向衛生福利部（簡稱衛福部）爭取「布建住宿式長照機構公共化資源計畫既有建物整修工程」，獲中央補助約1億2千萬元，市府亦投入近3千萬元經費。

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