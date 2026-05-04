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健康 > 杏林動態

54週年院慶 部北醫院：持續精進急重症醫療、智慧永續作民眾後盾

2026/05/04 13:50

衛福部台北醫院院長鄭舜平說，部北醫院是雙北地區少數沒有關急性病床的醫院，成為雙北地區急重症重要的支撐力量。（記者黃政嘉攝）

衛福部台北醫院院長鄭舜平說，部北醫院是雙北地區少數沒有關急性病床的醫院，成為雙北地區急重症重要的支撐力量。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院今舉辦「54週年院慶大會」，同步宣布今年正式通過重度急救責任醫院評鑑，並同步啟用達文西微創手術中心，象徵醫院已從區域醫院量能再躍升，兼具高階急重症救治能力與精準微創手術實力，成為新北地區民眾更堅強的醫療後盾，院長鄭舜平表示，未來將持續精進醫療品質，以「急重症醫療升級」與「智慧永續轉型」為雙主軸，打造兼具安全、效率與溫度的醫療環境。

衛福部次長林靜儀指出，部北醫院通過重度急救責任醫院認定，意思是指醫院能承擔地區的心肌梗塞、腦中風、高危險妊娠、新生兒急重症，這是非常重要的認證，代表部北醫院能24小時協助民眾，而達文西微創手術有兩重要指標，第一，傷口較小，復原較快，第二，也因為住院時間較短，病房或照護資源都能更有效率利用，她祝福部北醫院生日快樂。

衛福部次長林靜儀祝福部北醫院生日快樂。（記者黃政嘉攝）

衛福部次長林靜儀祝福部北醫院生日快樂。（記者黃政嘉攝）

鄭舜平表示，54歲對人而言就是邁入中年，開始擔心疾病問題，對醫院而言其實正值壯年時期，台北醫院一直持續守護大新莊地區的鄉親，完成非常多的艱辛挑戰，其中最重要的是順利通過了重度急救責任醫院的認定，代表著成為醫學中心的門檻，也引進最新的達文西機械手臂。

他說，在急重症的醫療照護，「我們可以很自豪地說，部北醫院是雙北地區少數沒有關急性病床的醫院」，一直維持急性病房的佔床率高達93％，成為雙北地區急重症重要的支撐力量，重新擦亮台北醫院的招牌，談到未來願景，他說，希望聽到醫護人員說「今天可以準時下班」，打造幸福職場。

部北醫院現場展示達文西機械手臂。（記者黃政嘉攝）

部北醫院現場展示達文西機械手臂。（記者黃政嘉攝）

前衛福部長邱泰源說，他今天戴的領帶，是賴總統最愛戴的，希望將出訪史瓦帝尼的賴總統，他對關心醫界的溫暖傳遞到各位身上。（記者黃政嘉攝）

前衛福部長邱泰源說，他今天戴的領帶，是賴總統最愛戴的，希望將出訪史瓦帝尼的賴總統，他對關心醫界的溫暖傳遞到各位身上。（記者黃政嘉攝）

前衛福部長邱泰源讚許鄭舜平的領導能力，他說，部北醫院54年裡，他有40年跟台北醫院走在一起，起初醫院還非常小，他提到，醫院不在乎大小，在乎民眾需要時，就能提供什麼，部北醫院已媲美台大醫院的水準。他另提到，他今天戴的領帶，是賴總統最愛戴的，他特別戴這條，希望將出訪史瓦帝尼的賴總統，他對關心醫界的溫暖傳遞到各位身上，祝福部北醫院生日快樂。

衛福部台北醫院今辦54週年院慶大會，同步宣布今年正式通過重度急救責任醫院評鑑，並啟用達文西微創手術中心，象徵醫院已從區域醫院量能再躍升。（記者黃政嘉攝）

衛福部台北醫院今辦54週年院慶大會，同步宣布今年正式通過重度急救責任醫院評鑑，並啟用達文西微創手術中心，象徵醫院已從區域醫院量能再躍升。（記者黃政嘉攝）

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