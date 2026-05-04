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健康網》吃白米少了關鍵營養 醫揭黑紅紫米穩定血糖真相

2026/05/04 17:02

醫師張家銘表示，黑米、紅米、紫米富含花青素、類黃酮、酚類化合物，有助抗氧化與代謝調節；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘表示，黑米、紅米、紫米富含花青素、類黃酮、酚類化合物，有助抗氧化與代謝調節；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕從白米改吃黑米、紅米成為健康趨勢。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，關鍵不只在「選什麼」，更在「怎麼煮」。黑米富含花青素、抗氧化力強，適合慢性發炎族群；紅米偏向腸道與血糖調節，適合代謝不穩者。此外，浸泡6-8小時、避免過度水煮、採悶煮或蒸煮方式，甚至冷卻後再食用，都有助穩定血糖與提升營養吸收。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2026年的期刊 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety，有一篇系統性整理，回顧色米即黑米、紅米、紫米的營養與功能特性。把稻米變成白米的過程，會把米的外層一層一層磨掉，包括麩皮與胚芽，最後只留下中間的澱粉核心。口感變細緻了，卻也讓外層的生物活性物質這最重要的東西被去掉。

張家銘又說，黑米、紅米、紫米特別之處是因為，這些顏色剛好就存在於這些「被磨掉的外層」裡面。也就是說，當我們選擇吃白米，吃不到這些關鍵訊號；而當吃色米，這些訊號重新放回身體裡，包含了花青素、類黃酮、酚類化合物，它們不是單純的營養，更像是「身體的調節開關」。

他提到，色米裡面的這些生物活性物質，具有抗氧化、抗發炎、血糖調控、腸道菌相等會影響，換句話說，它影響著身體一整個系統。例如，花青素會幫助降低自由基，減少細胞氧化壓力；抗性澱粉會進入大腸，被腸道菌發酵，產生短鏈脂肪酸，進一步影響免疫與代謝。

張家銘表示，黑米的花青素含量最高，所以抗氧化能力最強；紅米則是以原花青素為主，比較偏向腸道與代謝調節；紫米則是兩者的混合型，介於中間。這也代表著不同體質的人，效果會不一樣，如果是慢性發炎比較明顯的人，黑米可能更有幫助；如果是腸道問題或血糖波動比較大，紅米可能會比較適合。

烹調方式決定營養保留多少，張家銘建議，烹調時水不要太多，避免營養流失，避免長時間滾煮，優先選擇蒸煮或悶煮。不妨選電鍋悶煮、壓力鍋烹煮，或類似蒸飯方式。另外，若將煮熟的米飯冷卻後再食用，則能形成抗性澱粉，讓血糖上升更緩慢，並促進腸道菌利用。

張家銘總結，白米與色米差異不僅在顏色，而是整體代謝影響。透過選擇適合的米種並搭配正確處理方式，才能真正發揮食物對健康的長期調節效果。

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