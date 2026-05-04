自閉症高二生難開口求助 家長盼北市設「隱性需求標誌」

「隱性需求標誌規劃與設置必要」公聽會。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕外觀不能代表一切，社會上仍有如自閉症、發展遲緩或心智障礙等族群的「隱性需求」不易辨識，容易產生誤解與衝突，有家長今（4）在「隱性需求標誌規劃與設置必要」公聽會說，家中育有罹患自閉症與選擇性緘默症的高二生，無法開口說話，外觀又看不出來，難以適應校園生活，希望能夠參考日本及高雄經驗設計專屬標誌，促進理解與社會共融；但也有老師說，標籤是把雙面刃，既可是溝通橋樑，也恐是攻擊標的，教育並推廣正確對待隱性需求者非常重要。社會局回應，會再邀請公私部門單位開會討論。

台北市議員詹為元今在市議會召開「隱性需求標誌規劃與設置必要」公聽會。他表示，公共場所有時可見隱性需求者做出讓他人困惑與緊張的動作，凸顯其需要更多協助與理解，然社會上對於設置相關標誌或標籤與否，讓隱性需求者配戴或受過教育訓練的公部門配戴，意見不一，因此透過公聽會交換想法，也可作為公部門未來要推行政策時的參考。

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高媽媽說，隱性需求標誌背後代表的是「一群被忽略的人」，根據衛福部統計，全國身心障礙者逾百萬人，即便少子化，但需要支持的特教孩子數量持續攀升，這是國家結構性的問題。她分享自己家中就讀高二的孩子，患有自閉症和選擇性緘默症，因無法開口，實際需求又未能被辨識出來，惡性循環，從小學開始長期承受壓力、國中自學、高一重返學校，久而久之逐漸降低與人互動的意願，最後撐不下去，高二申請在家自學。

喜憨兒社會福利基金會表示，支持有隱性需求的政策，但前提是配戴應出於自願；設計圖示中性、拒絕標籤化，不得標記醫療診斷證明與個資；特定情境先行推動，諸如從交通工具、銀行、醫療院所、學校、鄰里民政做起；需有系統性完整配套措施，除了日本與高雄的「Help Mark牌卡」，也可參考英國的「向日葵掛繩」作法。

適應體育講師邱奕銜說，因為授課關係常會接觸到特殊族群，觀察發現部分學生對異性邊界感相對模糊，以搭訕女性而言，有孩子自覺很有禮貌、拍肩詢問「我可以當你男朋友嗎」，卻無意識到已越界，因而被帶進警察局，強調不是要護航外界眼中騷擾行為，而是能有類似「Help Mark」可供領取配戴識別，將標誌作為讓對方了解狀況的橋樑，增進對隱性需求者的理解，給予更多包容，也希望最常接觸的大眾運輸工具站務人員，可以進行相關教育訓練，以利迅速因應，同步持續向民眾宣導，知道如何對待有隱性需求的人。

中華民國自閉症適應體育休閒促進會建議，推動標誌政策錢應先試辦，了解標誌使用者的真實想法，可能是正向反饋，但也有可能是負面回應，家長覺得對孩子不利，要先有樣本數與初步的滿意度調查，回收分析效益優劣、可能遇到的狀況，再逐步決定是否擴大實施。

社會局回應，若能透過標誌促進彼此了解，將有助於降低衝突與社會緊張，進一步減少整體社會成本。不過，標誌制度的推動不應僅停留在形式設計，更重要的是前端的教育與宣導，未來也需就標誌形式、使用情境與配套措施進行更細緻的討論。

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