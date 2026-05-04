健康網》鼠患引恐慌！醫警漢他病毒初期像感冒 清掃千萬別用「它」

漢他病毒可能引起漢他病毒症候群，其中漢他病毒肺症候群的死亡率較高，約35%-50%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市鼠患越演越烈，令民眾聞鼠色變擔心感染漢他病毒疑慮。疾管署表示感染後依臨床症狀及病程可分為「漢他病毒出血熱併腎症候群」及「漢他病毒肺症候群」。胸腔暨重症科醫師黃軒曾在臉書指出，漢他病毒肺症候群的死亡率較高，約35%-50%，主要由於呼吸衰竭所致。他提醒，打掃家中老鼠糞便，不要用掃地或用吸塵器，正確清理方式是戴手套、用漂白水噴濕，再用紙巾擦拭，丟入密封垃圾袋。

國內今年已累計2例漢他病毒症候群病例，繼1月台北市出現死亡個案後，3月新北市再通報1例，讓民眾擔心疫情是否會升溫。黃軒曾於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，感染漢他病毒後，可能出現以下2種類型的症候群：

請繼續往下閱讀...

1.漢他病毒出血熱併腎症候群

●症狀包括突然且持續性的、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等。

●約在第3至第6天出現出血症狀，隨後可能出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者可能進展為急性腎衰竭。

●經適當治療後，病況可改善。

2.漢他病毒肺症候群

●早期症狀包括發燒、疲倦和嚴重的肌肉疼痛（尤其是大肌群，如大腿、臀部、背部等），半數以上患者同時伴隨有頭痛、胃部不適、噁心、嘔吐、暈眩、寒顫等現象。

●通常在發病4-10天後會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心肺症狀出現後，病程可能快速發展至呼吸衰竭與休克。

黃軒表示，一旦遭漢他病毒感染後，病徵類似初期類感冒症狀：1.持續發燒（>38°C），2.肌肉痠痛（特別是背部、大腿），3.頭痛、噁心、嘔吐，4.腹痛、食慾不振。這時多數患者誤以為只是普通感冒或腸胃炎，直到喘、呼吸困難發生，已是重症，務必小心警覺。

黃軒提醒民眾，如果在家中發現老鼠糞便，不要用掃地或用吸塵器的方式清理，以免病毒顆粒飄散到空氣中。正確清理方式是戴手套、用漂白水噴濕，再用紙巾擦拭，丟入密封垃圾袋。

相關新聞請見

健康網》漢他病毒今年2例 病毒傳染途徑、居家防鼠方法一次看

健康網》郵輪驚傳漢他病毒奪3命 醫揭染疫8警訊

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法