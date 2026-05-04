安鼠之亂》家裡出現老鼠屎先別掃！ 醫教4步驟降低感染風險

鼠患嚴重，馬偕急診醫師鄭筆方指出，現在急診判斷，得多加一條遭鼠患感染的鑑別診斷。（林青筠提供）

〔健康頻道／綜合報導〕鼠輩橫行，馬偕急診醫師鄭筆方指出，在急診，醫護怕的是中風、心肌梗塞、敗血症這類，現在得多加一條遭鼠患感染的鑑別診斷。

鄭筆方表示，鼠患最麻煩的是，並不用直接接觸老鼠，牠身上的病菌、病毒，藉著糞便、尿液，散布在土壤、飄在空氣中，吸一口氣又皮膚傷口碰觸到，直接進入感染風險區，更麻煩的是，感染初期的症狀跟重感冒極為相似，面對突然發燒、頭痛、大肌肉群痠痛，很多人以為吞顆退燒藥睡一覺就好時，它可能已經準備引發「漢他病毒出血熱」或「漢他病毒肺症候群」，讓身體器官大罷工甚至多重衰竭。

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在鼠輩橫行還無計可施時，鄭筆方建議，一旦看到老鼠屎，立刻收起掃把、吸塵器，要做到「保命清消 SOP」：

1.通風防護：

先開窗通風30分鐘，並務必戴上口罩與橡膠手套。

2.漂白水：

使用市售漂白水以「1:9」的比例稀釋（1份漂白水加9份清水）。

3.靜置：

將稀釋漂白水「輕輕」潑灑在排泄物上，靜置5到30分鐘。

4.打包：

用拋棄式紙巾或舊報紙由外往內擦拭，將垃圾袋死死綁緊後丟棄。最後，脫下手套，用肥皂洗淨雙手。

若是社區投藥滅鼠，又不幸被毛小孩誤食，鄭筆方指出，市府用的環境用藥加了極度苦澀的「苦味劑」，且採硬質蠟塊設計，在這段滅鼠作戰期，務必繫好牽繩才是根本之道。

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